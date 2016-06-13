Corrected Average Indikator von A.Uhl (auch bekannt als der "Optimale gleitende Durchschnitt").

Die Stärken des Corrected Average (CA) sind, dass der aktuelle Wert der Zeitreihe den aktuellen volatilitätsabhängigen Schwellwert überschreiten muss, sodass der Filter steigt oder fällt, womit Fehlsignale vermieden werden, wenn der Trend in einer schwachen Phase ist. - von Prof. A.Uhl -

Aktualisierte Version 2.2 :