Indikatoren

Corrected Average (CA) - Indikator für den MetaTrader 5

Ansichten:
1385
Rating:
(45)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Corrected Average Indikator von A.Uhl (auch bekannt als der "Optimale gleitende Durchschnitt").

Die Stärken des Corrected Average (CA) sind, dass der aktuelle Wert der Zeitreihe den aktuellen volatilitätsabhängigen Schwellwert überschreiten muss, sodass der Filter steigt oder fällt, womit Fehlsignale vermieden werden, wenn der Trend in einer schwachen Phase ist. - von Prof. A.Uhl -

 

Aktualisierte Version 2.2 :

  • Ich habe den Parameter Verschiebung des Indikators hinzugefügt(Idee zur Verwendung als Unterstützung und Widerstand)
  • Exponential averaging Fehler behoben

 

Corrected Average

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/923

