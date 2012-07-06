Реальный автор:

Это не оригинальная версия эксперта участника Pirat "Jolly Roger", работавшая на Чемпионате Automated Trading Championship 2011, а всего лишь мое видение сделок.

Эксперт работает на одном индикаторе RSI, таймфрейм М5. Лот 5-15. Торговля производится с одними и теми же параметрами.



input int TP = 150 ; input int SL = 50 ; input int RSIPeriod = 14 ; input int RSILevel = 30 ;





Рис. 1. Торговля эксперта участника Pirat на Automated Trading Championship 2011













Рис. 2. Результаты тестирования на истории в период проведения Automated Trading Championship 2008









Рис. 3. Результаты тестирования на истории в период проведения Automated Trading Championship 2010









Рис. 4. Результаты тестирования на истории в период проведения Automated Trading Championship 2011

Советы: