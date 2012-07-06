CodeBaseРазделы
Советники

Версия советника Jolly Roger - эксперт для MetaTrader 5

Andrey Kornishkin
Реальный автор:

Это не оригинальная версия эксперта участника Pirat "Jolly Roger", работавшая на Чемпионате Automated Trading Championship 2011, а всего лишь мое видение сделок.

Эксперт работает на одном индикаторе RSI, таймфрейм М5. Лот 5-15. Торговля производится с одними и теми же параметрами.

//--- внешние переменные
input int TP        = 150;   // Take Profit
input int SL        = 50;    // Stop Loss
input int RSIPeriod = 14;    // Период RSI
input int RSILevel  = 30;    // Уровень RSI

Рис. 1. Торговля эксперта участника Pirat на Automated Trading Championship 2011

Рис. 2. Результаты тестирования на истории в период проведения Automated Trading Championship 2008

Рис. 3. Результаты тестирования на истории в период проведения Automated Trading Championship 2010

Рис. 4. Результаты тестирования на истории в период проведения Automated Trading Championship 2011

Советы:

  • Рекомендуется использовать советник только как основу для разработки вашей собственной стратегии.

