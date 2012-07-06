Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Версия советника Jolly Roger - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 9674
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Это не оригинальная версия эксперта участника Pirat "Jolly Roger", работавшая на Чемпионате Automated Trading Championship 2011, а всего лишь мое видение сделок.
Эксперт работает на одном индикаторе RSI, таймфрейм М5. Лот 5-15. Торговля производится с одними и теми же параметрами.
//--- внешние переменные input int TP = 150; // Take Profit input int SL = 50; // Stop Loss input int RSIPeriod = 14; // Период RSI input int RSILevel = 30; // Уровень RSI
Рис. 1. Торговля эксперта участника Pirat на Automated Trading Championship 2011
Рис. 2. Результаты тестирования на истории в период проведения Automated Trading Championship 2008
Рис. 3. Результаты тестирования на истории в период проведения Automated Trading Championship 2010
Рис. 4. Результаты тестирования на истории в период проведения Automated Trading Championship 2011
Советы:
- Рекомендуется использовать советник только как основу для разработки вашей собственной стратегии.
Пример использования функции IndicatorParameters для запроса количества входных параметров индикатора, их типа и значений.Corrected Average (CA)
Индикатор Corrected Average (Optimal moving average) учитывает текущую волатильность (превышение порога свидетельствует о трендовом движении), что позволяет фильтровать ложные сигналы при слабом тренде.
Ультрабыстрый зигзаг на максимально простом принципе. Без висящих вершин. С поддержкой оптимизированного по времени нахождения вершин.Triangle Hedge
Устанавливает виртуальную хеджированную позицию в MetaTrader 5.