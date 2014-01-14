CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Jolly Roger EA Version - Asesor Experto para MetaTrader 5

Andrey Kornishkin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1694
Ranking:
(52)
Publicado:
Actualizado:
champion.mq5 (11.6 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Esa no es la versión original de EA de Pirat "Jolly Roger" presentado en el campeonato de Trading automatizado del 2011. Es sólo mi visión de realizar operaciones.

El asesor experto trabaja usando sólo el indicador RSI, timeframe - М5. Lotes 5-15. El Trading se realiza utilizando los mismos parámetros.

//--- variables externas
input int TP        = 150;   // Take Profit
input int SL        = 50;    // Stop Loss
input int RSIPeriod = 14;    // Periodo RSI
input int RSILevel  = 30;    // Nivel de RSI

Fig. 1. Resultado de trading con el EA Pirat en el Campeonato de Trading Automatizado del 2011

Fig. 1. Resultado de trading con el EA Pirat en el Campeonato de Trading Automatizado del 2011



Fig. 2. Los resultados aparecen en el período del Campeonato de Trading Automatizado del 2008

Fig. 2. Los resultados aparecen en el período del Campeonato de Trading Automatizado del 2008


Fig. 3. Los resultados aparecen en el período del Campeonato de Trading Automatizado del 2010

Fig. 3. Los resultados de la prueba aparecen en el período del Campeonato de Trading Automatizado del 2010


Fig. 4. Los resultados aparecen en el período del Campeonato de Trading Automatizado del 2011

Fig. 4. Los resultados de la prueba aparecen en el período del Campeonato de Trading Automatizado del 2011

Nota:

  • Se recomienda utilizar este asesor experto sólo como una base para desarrollar su propia estrategia.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/919

ZigZag ideal ZigZag ideal

Es un ZigZag simple pero muy rápido sin picos suspendidos o erróneos. El indicador está diseñado para su uso en EA's. La recuperación de picos ha sido optimizada para los timeframes.

Triangulo Hedge (cobertura) Triangulo Hedge (cobertura)

Se abre una posición de cobertura virtual en MetaTrader 5.

Corrected Average (CA) Corrected Average (CA)

El indicador Corrected Average de A.Uhl (también conocido como la "Óptima media móvil").

Chart_Period_Changer Chart_Period_Changer

Un simple script para conmutación básica de timeframes. Permite cambiar un período del gráfico mediante teclas de acceso rápido.