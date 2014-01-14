Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Jolly Roger EA Version - Asesor Experto para MetaTrader 5
Autor real:
Esa no es la versión original de EA de Pirat "Jolly Roger" presentado en el campeonato de Trading automatizado del 2011. Es sólo mi visión de realizar operaciones.
El asesor experto trabaja usando sólo el indicador RSI, timeframe - М5. Lotes 5-15. El Trading se realiza utilizando los mismos parámetros.
//--- variables externas input int TP = 150; // Take Profit input int SL = 50; // Stop Loss input int RSIPeriod = 14; // Periodo RSI input int RSILevel = 30; // Nivel de RSI
Fig. 1. Resultado de trading con el EA Pirat en el Campeonato de Trading Automatizado del 2011
Fig. 2. Los resultados aparecen en el período del Campeonato de Trading Automatizado del 2008
Fig. 3. Los resultados de la prueba aparecen en el período del Campeonato de Trading Automatizado del 2010
Fig. 4. Los resultados de la prueba aparecen en el período del Campeonato de Trading Automatizado del 2011
Nota:
- Se recomienda utilizar este asesor experto sólo como una base para desarrollar su propia estrategia.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/919
