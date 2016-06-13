CodeBaseKategorien
Jolly Roger EA Version - Experte für den MetaTrader 5

Wirklicher Autor:

Dies ist nicht die Originalversion von Pirat's "Jolly Roger" Expert Advisor welcher an der Automated Trading Championship 2011 teilnahm. Er stellt nur meine Sicht der Ausführung von Trades dar.

Der Expert Advisor arbeitet nur mit dem RSI Indikator, TimeFrame - М5. Lots 5-15. Das Trading wird unter Verwendung der gleichen Parameter ausgeführt.

//--- externe Variablen
input int TP        = 150;   // Take Profit
input int SL        = 50;    // Stop Loss
input int RSIPeriod = 14;    // RSI Periode
input int RSILevel  = 30;    // RSI Level

Abb. 1. Pirat's Expert Advisor Handelsergebnisse der Automated Trading Championship 2011

Abb. 2. Testergebnisse angezeigt auf dem Zeitraum der Automated Trading Championship 2008

Abb.3. Testergebnisse angezeigt auf dem Zeitraum der Automated Trading Championship 2010

Abb. 4. Testergebnisse angezeigt auf dem Zeitraum der Automated Trading Championship 2011

Hinweis:

  • Wir empfehlen diesen Expert Advisor nur als Grundlage für die Entwicklung Ihrer eigenen Strategie zu verwenden.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/919

