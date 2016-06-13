und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Jolly Roger EA Version - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1228
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
Dies ist nicht die Originalversion von Pirat's "Jolly Roger" Expert Advisor welcher an der Automated Trading Championship 2011 teilnahm. Er stellt nur meine Sicht der Ausführung von Trades dar.
Der Expert Advisor arbeitet nur mit dem RSI Indikator, TimeFrame - М5. Lots 5-15. Das Trading wird unter Verwendung der gleichen Parameter ausgeführt.
//--- externe Variablen input int TP = 150; // Take Profit input int SL = 50; // Stop Loss input int RSIPeriod = 14; // RSI Periode input int RSILevel = 30; // RSI Level
Abb. 1. Pirat's Expert Advisor Handelsergebnisse der Automated Trading Championship 2011
Abb. 2. Testergebnisse angezeigt auf dem Zeitraum der Automated Trading Championship 2008
Abb.3. Testergebnisse angezeigt auf dem Zeitraum der Automated Trading Championship 2010
Abb. 4. Testergebnisse angezeigt auf dem Zeitraum der Automated Trading Championship 2011
Hinweis:
- Wir empfehlen diesen Expert Advisor nur als Grundlage für die Entwicklung Ihrer eigenen Strategie zu verwenden.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/919
Dieser Expert Advisor illustriert die Verwendung der IndicatorParameters() Funktion um Informationen über die Anzahl von Eingabeparametern, deren Typ und Wert zu beziehen.Visualisierung von Optimierungsergebnissen in Echtzeit
Einführung eines Beispiels zur Visualisierung von Optimierungsergebnissen in Echtzeit (Kapitalkurvendynamik und ein Expert Advisor statischer Parameter).
Corrected Average Indikator von A.Uhl (auch bekannt als der "Optimale gleitende Durchschnitt").Ideal ZigZag
Dies ist ein einfacher aber sehr schneller ZigZag mit keinen fehlenden oder falschen Gipfeln. Der Indikator wurde zur Verwendung in EAs entworfen. Die Feststellung von Gipfeln wurde zeitoptimiert.