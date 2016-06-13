Wirklicher Autor:



Dies ist nicht die Originalversion von Pirat's "Jolly Roger" Expert Advisor welcher an der Automated Trading Championship 2011 teilnahm. Er stellt nur meine Sicht der Ausführung von Trades dar.

Der Expert Advisor arbeitet nur mit dem RSI Indikator, TimeFrame - М5. Lots 5-15. Das Trading wird unter Verwendung der gleichen Parameter ausgeführt.



input int TP = 150 ; input int SL = 50 ; input int RSIPeriod = 14 ; input int RSILevel = 30 ;





Abb. 1. Pirat's Expert Advisor Handelsergebnisse der Automated Trading Championship 2011













Abb. 2. Testergebnisse angezeigt auf dem Zeitraum der Automated Trading Championship 2008









Abb.3. Testergebnisse angezeigt auf dem Zeitraum der Automated Trading Championship 2010









Abb. 4. Testergebnisse angezeigt auf dem Zeitraum der Automated Trading Championship 2011

