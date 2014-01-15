Participe de nossa página de fãs
Real author:
Esta não é a versão original do Expert Advisor Pirat de "Jolly Roger" no Campeonato de Negociação Automatizada 2011. Representa apenas a minha visão da performance das transações.
O Expert Advisor usa apenas o indicador RSI, timeframe - М5. Lotes 5-15. A negociação é executada usando os parâmetros.
//--- variáveis externas input int TP = 150; // Take Profit input int SL = 50; // Stop Loss input int RSIPeriod = 14; // período RSI input int RSILevel = 30; // nível RSI
Fig. 1. Resultado das negociações do Expert Advisor Pirat no Campeonato de Negociação Automatizada 2011
Fig. 2. Resultados mostrado no período do Campeonato de Negociação Automatizada 2008
Fig. 3. Resultados mostrado no período do Campeonato de Negociação Automatizada 2010
Fig. 4. Resultados mostrado no período do Campeonato de Negociação Automatizada 2011
Nota:
- Recomendamos usar este Expert Advisor apenas com base para desenvolver suas próprias estratégias.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/919
