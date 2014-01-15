Real author:

Esta não é a versão original do Expert Advisor Pirat de "Jolly Roger" no Campeonato de Negociação Automatizada 2011. Representa apenas a minha visão da performance das transações.

O Expert Advisor usa apenas o indicador RSI, timeframe - М5. Lotes 5-15. A negociação é executada usando os parâmetros.



input int TP = 150 ; input int SL = 50 ; input int RSIPeriod = 14 ; input int RSILevel = 30 ;

Fig. 1. Resultado das negociações do Expert Advisor Pirat no Campeonato de Negociação Automatizada 2011

Fig. 2. Resultados mostrado no período do Campeonato de Negociação Automatizada 2008

Fig. 3. Resultados mostrado no período do Campeonato de Negociação Automatizada 2010





Fig. 4. Resultados mostrado no período do Campeonato de Negociação Automatizada 2011

Nota: