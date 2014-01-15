CodeBaseSeções
Experts

Versão do EA Jolly Roger - expert para MetaTrader 5

Andrey Kornishkin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
2381
Avaliação:
(52)
Publicado:
Atualizado:
Real author:

Esta não é a versão original do Expert Advisor Pirat de "Jolly Roger" no Campeonato de Negociação Automatizada 2011. Representa apenas a minha visão da performance das transações.

O Expert Advisor usa apenas o indicador RSI, timeframe - М5. Lotes 5-15. A negociação é executada usando os parâmetros.

//--- variáveis externas
input int TP        = 150;   // Take Profit
input int SL        = 50;    // Stop Loss
input int RSIPeriod = 14;    // período RSI
input int RSILevel  = 30;    // nível RSI

Fig. 1. Resultado das negociações do Expert Advisor Pirat no Campeonato de Negociação Automatizada 2011

Fig. 2. Resultados mostrado no período do Campeonato de Negociação Automatizada 2008

Fig. 3. Resultados mostrado no período do Campeonato de Negociação Automatizada 2010

Fig. 4. Resultados mostrado no período do Campeonato de Negociação Automatizada 2011

Nota:

  • Recomendamos usar este Expert Advisor apenas com base para desenvolver suas próprias estratégias.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/919

