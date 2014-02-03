真实作者:

这不是Pirat提交到2011年自动交易锦标赛的"Jolly Roger" EA交易的最初版本. 它只是代表从我自己角度出发看到进行的交易.

此EA交易只是使用RSI指标进行工作, 时段为 М5. 手数 5-15. 使用相同参数进行交易.



input int TP = 150 ; input int SL = 50 ; input int RSIPeriod = 14 ; input int RSILevel = 30 ;





图 1. Pirat 的EA交易在2011年自动交易锦标赛上的结果













图 2. 显示于2008年自动交易锦标赛的测试结果









图 3. 测试结果显示了 2010年自动交易锦标赛期间









图 4. 测试结果 显示了 2011年自动交易锦标赛期间

注意: