喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Jolly Roger EA 版 - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 3466
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
这不是Pirat提交到2011年自动交易锦标赛的"Jolly Roger" EA交易的最初版本. 它只是代表从我自己角度出发看到进行的交易.
此EA交易只是使用RSI指标进行工作, 时段为 М5. 手数 5-15. 使用相同参数进行交易.
//--- 外部变量 input int TP = 150; // 获利 input int SL = 50; // 止损 input int RSIPeriod = 14; // RSI 周期数 input int RSILevel = 30; // RSI 水平
图 1. Pirat 的EA交易在2011年自动交易锦标赛上的结果
图 2. 显示于2008年自动交易锦标赛的测试结果
图 3. 测试结果显示了 2010年自动交易锦标赛期间
图 4. 测试结果 显示了 2011年自动交易锦标赛期间
注意:
- 我们建议使用此EA交易做为开发您自己交易策略的基础.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/919
