Jolly Roger EA 版 - MetaTrader 5EA

champion.mq5 (11.6 KB) 预览
真实作者:

这不是Pirat提交到2011年自动交易锦标赛的"Jolly Roger" EA交易的最初版本. 它只是代表从我自己角度出发看到进行的交易.

此EA交易只是使用RSI指标进行工作, 时段为 М5. 手数 5-15. 使用相同参数进行交易.

//--- 外部变量
input int TP        = 150;   // 获利
input int SL        = 50;    // 止损
input int RSIPeriod = 14;    // RSI 周期数
input int RSILevel  = 30;    // RSI 水平

图 1. Pirat 的EA交易在2011年自动交易锦标赛上的结果

图 2. 显示于2008年自动交易锦标赛的测试结果

图 3. 显示于2010年自动交易锦标赛的测试结果

图 4. 显示了2011年自动交易锦标赛期间的测试结果

注意:

  • 我们建议使用此EA交易做为开发您自己交易策略的基础.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/919

