Jolly Roger EAバージョン - MetaTrader 5のためのエキスパート
実際の著者：
これは自動売買チャンピオンシップ2011年に提出されたPiratの「Jolly Roger」エキスパートアドバイザーではありません。これは私の取引実行ビジョンのみを表します。
このエキスパートアドバイザーはRSI指標とМ5時間枠のみで動作できます。ロットは5-15です。取引は、同じパラメータを用いて行われます。
//--- 外部変数 input int TP = 150; // 決済指値 input int SL = 50; // 決済逆指値 input int RSIPeriod = 14; // RSI期間 input int RSILevel = 30; // RSIレベル
図1。自動売買チャンピオンシップ2011でのPiratエキスパートアドバイザーの結果は下記の通りです。
図2。自動売買チャンピオンシップ2008の期間で表示された検証結果
図3。自動売買チャンピオンシップ2010の期間で表示された検証結果
図4。 自動売買チャンピオンシップ2010の期間で表示された検証結果
注意事項：
- このエキスパートアドバイザーを独自のストラテジーのベースとしてご使用ください。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/919
