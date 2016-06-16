実際の著者：

これは自動売買チャンピオンシップ2011年に提出されたPiratの「Jolly Roger」エキスパートアドバイザーではありません。これは私の取引実行ビジョンのみを表します。

このエキスパートアドバイザーはRSI指標とМ5時間枠のみで動作できます。ロットは5-15です。取引は、同じパラメータを用いて行われます。



input int TP = 150 ; input int SL = 50 ; input int RSIPeriod = 14 ; input int RSILevel = 30 ;





図1。自動売買チャンピオンシップ2011でのPiratエキスパートアドバイザーの結果は下記の通りです。













図2。自動売買チャンピオンシップ2008の期間で表示された検証結果









図3。自動売買チャンピオンシップ2010の期間で表示された検証結果









図4。 自動売買チャンピオンシップ2010の期間で表示された検証結果

注意事項：