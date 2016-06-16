コードベースセクション
エキスパート

Jolly Roger EAバージョン - MetaTrader 5のためのエキスパート

実際の著者：

これは自動売買チャンピオンシップ2011年に提出されたPiratの「Jolly Roger」エキスパートアドバイザーではありません。これは私の取引実行ビジョンのみを表します。

このエキスパートアドバイザーはRSI指標とМ5時間枠のみで動作できます。ロットは5-15です。取引は、同じパラメータを用いて行われます。

//--- 外部変数
input int TP        = 150;   // 決済指値
input int SL        = 50;    // 決済逆指値
input int RSIPeriod = 14;    // RSI期間
input int RSILevel  = 30;    // RSIレベル

図1。自動売買チャンピオンシップ2011でのPiratエキスパートアドバイザーの結果は下記の通りです。

図2。自動売買チャンピオンシップ2008の期間で表示された検証結果

図3。自動売買チャンピオンシップ2010の期間で表示された検証結果

図4。自動売買チャンピオンシップ2011の期間で表示された検証結果

注意事項：

  • このエキスパートアドバイザーを独自のストラテジーのベースとしてご使用ください。

