Indikatoren

EMA_BB_VA - Indikator für den MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
895
Rating:
(33)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Exponential Moving Average - Bollinger Bands ® Volatilität angepasst von Jose Silva.

Exponential Moving Average - BB Volatilität angepasst von Jose Silva

Eingabeparameter:
  • STDPeriod - Periode des StdDev Indikators;
  • EMAPeriods - Period des EMA Indikators;
  • Sensitivity - Sensitivität von -100 bis 100%;
  • Price - Angewendeter Preis;

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/906

