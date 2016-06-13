Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
EMA_BB_VA - Indikator für den MetaTrader 5
Exponential Moving Average - Bollinger Bands ® Volatilität angepasst von Jose Silva.
Eingabeparameter:
- STDPeriod - Periode des StdDev Indikators;
- EMAPeriods - Period des EMA Indikators;
- Sensitivity - Sensitivität von -100 bis 100%;
- Price - Angewendeter Preis;
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/906
