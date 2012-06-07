CodeBaseРазделы
EMA_BB_VA - индикатор для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
3583
(33)
Экспоненциальная средняя с периодом сглаживания зависящим от значения индикатора "Полосы Боллинджера". Автором формул является Джозэ Сильва (Jose Silva).

Exponential Moving Average - BB Volatility Adjusted by Jose Silva

Параметры:
  • STDPeriod - Период STD;
  • EMAPeriods - Период EMA;
  • Sensitivity - Чувствительность от -100 до 100%;
  • Price - Цена.
