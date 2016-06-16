コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

DCC - MetaTrader 5のためのインディケータ

Olegs Kucerenko | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1141
評価:
(32)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
dcc.mq5 (5.91 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

指標は別のウィンドウに指定された銘柄のチャートをプロットします（https://www.mql5.com/en/code/349に基づきます）。

DCC

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/894

Size Highs And Lows Size Highs And Lows

この指標は、指定した期間の高値と安値とその値の大きさを示します。

マルチウィリアムズパーセントレンジトレンド指標 マルチウィリアムズパーセントレンジトレンド指標

マルチウィリアムズパーセントレンジトレンド指標

ピアソン相関指標 ピアソン相関指標

ピアソン相関指標は、銘柄間の相関を示します。

Sampler Sampler

この指標はニューラルネットワークのトレーニングのために使用することができる完全な市場参入シグナルを計算します。