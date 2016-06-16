無料でロボットをダウンロードする方法を見る
DCC - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
指標は別のウィンドウに指定された銘柄のチャートをプロットします（https://www.mql5.com/en/code/349に基づきます）。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/894
