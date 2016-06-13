Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
DCC - Indikator für den MetaTrader 5
2016-06-13
- Aktualisiert:
Der Indikator zeichnet den Chart eines bestimmten Symbols in einem getrenten Fenster (basierend auf https://www.mql5.com/en/code/349).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/894
