Индикаторы

DCC - индикатор для MetaTrader 5

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
4211
(32)
Индикатор на основе оригинального от MetaQuotes https://www.mql5.com/ru/code/349

Отображает в отдельном окне график выбранного символа.

