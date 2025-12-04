Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Percentage of Trend - MetaTrader 5 için gösterge
- Yayınlayan:
- Biantoro Kunarto
- Görüntülemeler:
- 9
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
Bu kode dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Gösterge değerleri bu formülle hesaplanır:
- İlk periyot için (kırmızı renk) = (Kapanış - Düşük Değer) / (Yüksek Değer - Düşük Değer)
Değer 0 - 1 arasındadır.
Yüksek değer yükseliş trendi, düşük değer düşüş trendi, ortadaki değer ise yana doğru anlamına gelir.
- İkinci periyot için (mavi renk) = (Kapanış - Düşük Değer)*-1 / (Yüksek Değer - Düşük Değer)
Değer -1 - 0 arasındadır.
Yüksek değer aşağı trend, düşük değer yukarı trend, ortadaki değer ise yan trend anlamına gelir.
burada :
- HighValue - n dönem için en yüksek değer;
- LowValue - n dönem için en düşük düşük değer;
Girdi parametreleri:
- InpPeriod1 - Eğilimi hesaplamak için ilk dönem;
- InpPeriod2 - Eğilimi hesaplamak için ikinci dönem;
