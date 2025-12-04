Kod TabanıBölümler
Percentage of Trend - MetaTrader 5 için gösterge

Biantoro Kunarto
9
(26)
Gösterge değerleri bu formülle hesaplanır:

  • İlk periyot için (kırmızı renk) = (Kapanış - Düşük Değer) / (Yüksek Değer - Düşük Değer)
Değer 0 - 1 arasındadır.
Yüksek değer yükseliş trendi, düşük değer düşüş trendi, ortadaki değer ise yana doğru anlamına gelir.
  • İkinci periyot için (mavi renk) = (Kapanış - Düşük Değer)*-1 / (Yüksek Değer - Düşük Değer)
Değer -1 - 0 arasındadır.
Yüksek değer aşağı trend, düşük değer yukarı trend, ortadaki değer ise yan trend anlamına gelir.

burada :

  • HighValue - n dönem için en yüksek değer;
  • LowValue - n dönem için en düşük düşük değer;

Girdi parametreleri:

  • InpPeriod1 - Eğilimi hesaplamak için ilk dönem;
  • InpPeriod2 - Eğilimi hesaplamak için ikinci dönem;

Trend Yüzdesi

MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/868

