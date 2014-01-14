CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Percentage of Trend - indicador para MetaTrader 5

biantoro | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Biantoro Kunarto
Visualizaciones:
1504
Ranking:
(26)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Los valores del indicador se calculan mediante la siguiente fórmula:

  • Para el primer período (color rojo) = (Cierre - ValorMínimo) / (ValorMáximo - ValorMínimo)
Valor comprendido entre 0 - 1.
Valores altos significan tendencia alcista, valores bajos significan tendencia bajista, valores medios significan tendencia lateral.
  • Para el segundo período (color azul) =(Cierre - ValorMínimo)*-1 / (ValorMáximo - ValorMínimo)
Valor comprendido entre -1 - 0.
Valores altos significan tendencia bajista, valores bajos significan tendencia alcista, valores medios significan tendencia lateral.

donde:

  • ValorMáximo - El mayor máximo para n períodos;
  • ValorMínimo - El menor mínimo para n períodos;

Parámetros de entrada:

  • InpPeriod1 - Primer período para el cálculo de la tendencia;
  • InpPeriod2 - Segundo período para el cálculo de la tendencia;

Porcentaje de Tendencia

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/868

ColorChart ColorChart

Sencillo script para modificar aleatoriamente los colores de su gráfico. ¡Basta con hacer clic y ver los resultados!

Asesor Experto que muestra la aplicación de LibCustomChart Asesor Experto que muestra la aplicación de LibCustomChart

El Asesor Experto muestra el uso de la biblioteca libre LibCustomChart para la conexión automática de Asesores Expertos e indicadores a gráficos personalizados iCustomChart creados a partir de ficheros de historial personalizados.

Funciones Statistics.mqh Funciones Statistics.mqh

Biblioteca que contiene varias funciones estadísticas, incluyendo el cálculo del valor medio, varianza, asimetría, curtosis, covarianza, correlación, etc.

Activa Descripción de Objetos Activa Descripción de Objetos

Activa la "Descripción de Objetos del gráfico" para los no programadores. Para cualquier ventana de gráfico abierta.