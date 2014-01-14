Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Percentage of Trend - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Biantoro Kunarto
Visualizaciones: 1504
- 1504
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Los valores del indicador se calculan mediante la siguiente fórmula:
- Para el primer período (color rojo) = (Cierre - ValorMínimo) / (ValorMáximo - ValorMínimo)
Valor comprendido entre 0 - 1.
Valores altos significan tendencia alcista, valores bajos significan tendencia bajista, valores medios significan tendencia lateral.
- Para el segundo período (color azul) =(Cierre - ValorMínimo)*-1 / (ValorMáximo - ValorMínimo)
Valor comprendido entre -1 - 0.
Valores altos significan tendencia bajista, valores bajos significan tendencia alcista, valores medios significan tendencia lateral.
donde:
- ValorMáximo - El mayor máximo para n períodos;
- ValorMínimo - El menor mínimo para n períodos;
Parámetros de entrada:
- InpPeriod1 - Primer período para el cálculo de la tendencia;
- InpPeriod2 - Segundo período para el cálculo de la tendencia;
