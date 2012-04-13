CodeBaseРазделы
Индикаторы

Percentage of Trend - индикатор для MetaTrader 5

biantoro
Опубликовал:
Biantoro Kunarto
Просмотров:
4230
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
Этот индикатор можно использовать для расчета силы тренда.

Значения индикатора вычисляются по формуле:

  • Period 1 (красная гистограмма) = (Close - LowValue) / (HighValue - LowValue)
Пределы изменения значений: 0 - 1.
Большие значения соответствуют возрастающему тренду, меньшие значения - убывающему тренду, средние значения соответствуют флету.
  • Period2 (синяя гистограмма) = (Close - LowValue)*-1 / (HighValue - LowValue)
Пределы изменения значений: -1 - 0.
Большие значения соответствуют возрастающему тренду, меньшие значения - убывающему тренду, средние значения соответствуют флету.

где:

  • HighValue - наибольшее значение за период n;
  • LowValue - наименьшее значение за период n;

Входные параметры:

  • InpPeriod1 - Период 1 для расчета тренда;
  • InpPeriod2 - Период 2 для расчета тренда;

Image:

Percentage of Trend

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/868

