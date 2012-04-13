Ставь лайки и следи за новостями
Percentage of Trend - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Biantoro Kunarto
- Просмотров:
- 4230
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Этот индикатор можно использовать для расчета силы тренда.
Значения индикатора вычисляются по формуле:
- Period 1 (красная гистограмма) = (Close - LowValue) / (HighValue - LowValue)
Пределы изменения значений: 0 - 1.
Большие значения соответствуют возрастающему тренду, меньшие значения - убывающему тренду, средние значения соответствуют флету.
- Period2 (синяя гистограмма) = (Close - LowValue)*-1 / (HighValue - LowValue)
Пределы изменения значений: -1 - 0.
Большие значения соответствуют возрастающему тренду, меньшие значения - убывающему тренду, средние значения соответствуют флету.
где:
- HighValue - наибольшее значение за период n;
- LowValue - наименьшее значение за период n;
Входные параметры:
- InpPeriod1 - Период 1 для расчета тренда;
- InpPeriod2 - Период 2 для расчета тренда;
Image:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/868
