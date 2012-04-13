Percentage of Trend

Индикатор рисует полосы Болинджера относительно скользящей средней и проекции ценовых баров в отдельном окне.

Этот скрипт позволяет включить отображение описания объектов графика. Может быть полезен для тех, кто не является программистом.

Этот простой скрипт устанавливает случайные цвета для графика. Запустите и посмотрите сами!

Эксперт демонстрирует применение бесплатной библиотеки Library for Custom Chart для автоматического подключения экспертов и индикаторов к пользовательским графикам iCustomChart, созданным на основе собственных файлов истории.