代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

趋势百分比 - MetaTrader 5脚本

biantoro | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Biantoro Kunarto
显示:
2198
等级:
(26)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

指标值的计算公式:

  • 对于第一周期 (红色) = (Close - LowValue) / (HighValue - LowValue)
值在 0 - 1 之间。
较高的值意味着上升趋势, 较低的值意味着下跌趋势, 中间值意味着横盘。
  • 对于第二周期 (蓝色) = (Close - LowValue)*-1 / (HighValue - LowValue)
值在 -1 - 0 之间。
较高的值意味着下跌趋势, 较低的值意味着上升趋势, 中间值意味着横盘。

此处 :

  • HighValue - n 周期最高的高值;
  • LowValue - n 周期最低的低值;

输入参数:

  • InpPeriod1 - 计算趋势的第一周期;
  • InpPeriod2 - 计算趋势的第二周期;

趋势百分比

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/868

对象描述激活器 对象描述激活器

对于非程序员, 允许 "图表对象描述"。任何打开的图表窗口。

Statistics.mqh 函数 Statistics.mqh 函数

该库包含多种统计函数, 包括平均值计算, 方差, 非对称, 超额, 协方差, 相关性等。

平滑线 平滑线

该指标示意使用免费的 Library for Custom Chart 库自动连接指标至以自定义历史文件基础上创建的 iCustomChart 自定义图表。

EA 示范 LibCustomChart 应用 EA 示范 LibCustomChart 应用

该 EA 示范使用免费的 LibCustomChart 库自动连接 EA 和指标至以自定义历史文件基础上创建的 iCustomChart 自定义图表。