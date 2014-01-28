该指标示意使用免费的 Library for Custom Chart 库自动连接指标至以自定义历史文件基础上创建的 iCustomChart 自定义图表。

该 EA 示范使用免费的 LibCustomChart 库自动连接 EA 和指标至以自定义历史文件基础上创建的 iCustomChart 自定义图表。