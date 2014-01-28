请观看如何免费下载自动交易
指标值的计算公式:
- 对于第一周期 (红色) = (Close - LowValue) / (HighValue - LowValue)
值在 0 - 1 之间。
较高的值意味着上升趋势, 较低的值意味着下跌趋势, 中间值意味着横盘。
- 对于第二周期 (蓝色) = (Close - LowValue)*-1 / (HighValue - LowValue)
值在 -1 - 0 之间。
较高的值意味着下跌趋势, 较低的值意味着上升趋势, 中间值意味着横盘。
此处 :
- HighValue - n 周期最高的高值;
- LowValue - n 周期最低的低值;
输入参数:
- InpPeriod1 - 计算趋势的第一周期;
- InpPeriod2 - 计算趋势的第二周期;
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/868
