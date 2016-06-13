und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Prozent des Trends - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Biantoro Kunarto
- Ansichten:
- 1293
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Die Indikatorwerte werden durch diese Formel berechnet:
- Für die erste Periode (rote Farbe) = (Close - LowValue) / (HighValue - LowValue)
Der Wert ist zwischen 0 - 1.
Der höhere Werte bedeutet Aufwärtstrend, der tiefste Wert bedeutet Abwärtstrend, ein Wert in der Mitte bedeutet Seitwärtsbewegung.
- Für die zweite Periode (blaue Farbe) = (Close - LowValue)*-1 / (HighValue - LowValue)
Der Wert ist zwischen 0 - 1.
Der höhere Werte bedeutet Abwärtstrend, der tiefste Wert bedeutet Aufwärtstrend, ein Wert in der Mitte bedeutet Seitwärtsbewegung.
wobei :
- HighValue - das höchste Hoch für n Perioden;
- LowValue - das tiefste Tief für n Perioden;
Eingabeparameter:
- InpPeriod1 - Erste Periode für die Berechnung des Trends;
- InpPeriod1 - Zweie Periode für die Berechnung des Trends;
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/868
Ermöglicht Nicht-Programmierern die "Chart Objekt Beschreibung" for non-programmers. Für jedes beliebige offene Chart-Fenster.Statistics.mqh Funktionen
Die Bibliothek enthält verschiedene statistische Funktionen einschließlich zur Berechnung von durchschnittlichem Wert, Varianz, Asymmetrie, Exzess, Kovariation, Korrelation etc.
Der Indikator zeigt die Verwendung der freien Bibliothek für benutzerdefinierte Diagramm-Bibliothek für die automatische Verbindung von Indikatoren zu benutzerdefinierte iCustomChart-Diagrammen erstellt auf der Grundlage von benutzerdefinierten Historiendateien.Expert Advisor zur Demonstration der LibCustomChart Anwendung
Der Expert Advisor zeigt die Verwendung der freien LibCustomChart Bibliothek für die automatische Verbindung von Expert Advisors und Indikatoren mit benutzerdefinierten iCustomChart Charts, die auf Grundlage von benutzerdefinierten Historiendateien erstellt wurden.