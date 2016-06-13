CodeBaseKategorien
Prozent des Trends - Indikator für den MetaTrader 5

Biantoro Kunarto
Die Indikatorwerte werden durch diese Formel berechnet:

  • Für die erste Periode (rote Farbe) = (Close - LowValue) / (HighValue - LowValue)
Der Wert ist zwischen 0 - 1.
Der höhere Werte bedeutet Aufwärtstrend, der tiefste Wert bedeutet Abwärtstrend, ein Wert in der Mitte bedeutet Seitwärtsbewegung.
  • Für die zweite Periode (blaue Farbe) = (Close - LowValue)*-1 / (HighValue - LowValue)
Der Wert ist zwischen 0 - 1.
Der höhere Werte bedeutet Abwärtstrend, der tiefste Wert bedeutet Aufwärtstrend, ein Wert in der Mitte bedeutet Seitwärtsbewegung.

wobei :

  • HighValue - das höchste Hoch für n Perioden;
  • LowValue - das tiefste Tief für n Perioden;

Eingabeparameter:

  • InpPeriod1 - Erste Periode für die Berechnung des Trends;
  • InpPeriod1 - Zweie Periode für die Berechnung des Trends;

Prozent des Trends

