Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Telegram üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Kütüphaneler

İstatistiksel fonksiyonlar statistics.mqh - MetaTrader 5 için kütüphane

QSer29 | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
7
Derecelendirme:
(44)
Yayınlandı:
\MQL5\Include\
statistics.mqh (27.25 KB) görüntüle
\MQL5\Scripts\
test.mq5 (1.67 KB) görüntüle
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Bu kütüphane, kullanıcı verilerini işlemek için gerekli bir dizi temel istatistiksel işlev içerir.

Kütüphane ilk olarak CodeBase'de MQL4 - İstatistiksel Fonksiyonlar Kütüphanesi Statistica.mqh olarak yayınlanmıştır. Fonksiyonların MQL5'e çevrilmesi sürecinde bazı yazım hataları bulundu ve düzeltildi. Kod daha sezgisel hale geldi. Fonksiyonların çoğu S. Bulashev tarafından yazılan "Statistics for Traders" kitabındaki algoritmalara dayanmaktadır.

Kütüphanede bulunan fonksiyonlar:

FonksiyonAçıklama
MedianaMediana hesaplama
Mediana50Medyan değerinin %50'lik çeyrekler arası aralıkla hesaplanması.
OrtalamaÖrneklem aritmetik ortalamasının hesaplanması
Ortalama50Örneklem aritmetik ortalamasının %50 çeyrekler arası aralık ile hesaplanması
SweepCenterSüpürme merkezinin hesaplanması
OrtalamaDeğerlendirmelerİlk beş tahminin ortalamasının hesaplanması
VaryansÖrnek varyansının hesaplanması
ThirdCentralMoment3. Merkezi Momentin Hesaplanması
FourthCentralMoment4'üncü merkezi momentin hesaplanması
AsimetriÖrnek asimetrisinin hesaplanması
FazlalıkÖrnek fazlalığının hesaplanması
Fazlalık2Örnekleme fazlalığının başka bir şekilde hesaplanması
GammaEuler Gamma fonksiyonunun hesaplanması, x>0.
GammaStirlingx>33 için Euler'in Gama fonksiyonunun değerini hesaplama (Stirling formülü).
ÖrneklemVaryansının VaryansıÖrnek varyans varyansının hesaplanması
Başlangıç Sapması VaryansıOrtalama kare sapmanın standart sapmasının varyansının hesaplanması
VaryansOfAsimetriÖrnek asimetrisinin varyansının hesaplanması
VaryansFazlasıÖrneklem aşırı varyansının hesaplanması
Ortalama VaryansÖrnek matematiksel beklentinin varyansının hesaplanması
GünlükLogaritma hesaplaması
CensorCoeffSansür katsayısının hesaplanması
HistogramUzunluğuBir histogram için en uygun sütun sayısının hesaplanması
Yeniden BoyutlandırHistogram için en uygun dizi elemanı sayısının hesaplanması
HistogramHistogramı *.csv dosyasına oluşturma
CovÖrneklem kovaryansının hesaplanması
CorrÖrnek korelasyonun hesaplanması
VaryansOfCorrÖrnek korelasyon varyansının hesaplanması
AutoCorrAutoCorr hesaplaması
AutoCorrFuncOtokorelasyon fonksiyonunun hesaplanması
aCoeffDoğrusal regresyon denkleminde a katsayısının hesaplanması (y=a*x+b)
bCoeffDoğrusal regresyon denkleminde b katsayısının hesaplanması (y=a*x+b)
LineRegresErrorsDoğrusal regresyon hatalarının hesaplanması
eVaryansDoğrusal regresyon hata varyansının hesaplanması
aVaryansDoğrusal regresyon parametresi a'nın varyansının hesaplanması
bVaryansDoğrusal regresyon parametresi b'nin varyansının hesaplanması
BelirlemeCoeffBelirleme katsayısının hesaplanması
ArraySeparatearr[n][2] dizisini iki diziye bölme
ArrayUnionİki diziyi arr[n][2] biçiminde bir dizide birleştirme
WriteArrayTek boyutlu bir diziyi *.csv dosyasına yazma
WriteArray2İki boyutlu bir diziyi *.csv dosyasına yazma


Dosya, rastgele örnek parametrelerinin işlenmesini, parametrelerinin tahmin edilmesini, histogramların oluşturulmasını vb. gerektiren projelere dahil edilebilir.

Bazı fonksiyonların çağrılmasını ele alalım:

//+------------------------------------------------------------------+
//|Test.mq5 |
//| Telif Hakkı 2012, MetaQuotes Software Corp. | |
//|http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

#include <Statistics.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Komut dosyası programı başlatma işlevi|
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- iki değer örneği ayarlayın.
   double arrX[10]={3,4,5,2,3,4,5,6,4,7};
   double arrY[10]={7,4,1,2,1,6,9,2,1,5};
//--- matematiksel beklentiyi hesaplayın
   double mx=Average(arrX);
   double my=Average(arrY);
//--- varyansı hesaplamak için beklenti matrisi değerini kullanırız
   double dx = Variance(arrX,mx);
   double dy = Variance(arrY,my);
//--- çarpıklık ve basıklık değerleri
   double as=Asymmetry(arrX,mx,dx);
   double exc=Excess(arrX,mx,dx);
//--- kovaryans ve korelasyon değerleri
   double cov=Cov(arrX,arrY,mx,my);
   double corr=Corr(cov,dx,dy);
//--- sonuçları günlük dosyasına çıktı olarak ver
   PrintFormat("mx=%.6e",mx);
   PrintFormat("my=%.6e",my);
   PrintFormat("dx=%.6e",dx);
   PrintFormat("dy=%.6e",dy);
   PrintFormat("As=%.6e",as);
   PrintFormat("exc=%.6e",exc);
   PrintFormat("cov=%.6e",cov);
   PrintFormat("corr=%.6e",corr);
  }

Gördüğünüz gibi, fonksiyonların çoğu girdi parametresi olarak diğer fonksiyonlar kullanılarak hesaplanabilecek bazı değerler gerektirmektedir.

Örneğin:

double dx = Variance(arrX,mx);

Varyansı hesaplamak için matematiksel beklentiyi önceden hesaplamanız gerekecektir. Hesaplamalı optimizasyon açısından bakıldığında, bunun kendine özgü bir avantajı vardır. Varyans değerinin birkaç kez hesaplanması gerekiyorsa, matematiksel beklentiyi bir kez hesaplamak, bunu fonksiyon içinde birkaç kez yapmaktan daha iyidir, zaman kazandıracaktır.

Bu özellik, bu kütüphanenin çoğu fonksiyonu için geçerlidir.


MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/866

MA-Env MA-Env

Hareketli Ortalama Zarfları.

Local Timezones and Local Session Hours Local Timezones and Local Session Hours

Belirtilen konum için yerel saatin yanı sıra saat dilimi bilgilerine ve yerel işlem seansı saatlerine erişmek için sınıf.

Bollinger Kanalında Fiyat Bollinger Kanalında Fiyat

Gösterge, hareketli ortalamaya ve fiyat çubuklarının projeksiyonuna göre Bolinger Bantlarını ayrı bir pencerede çizer.

Klavye Klavye

Klavye verileriyle çalışma