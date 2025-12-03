Fan sayfamıza katılın
İstatistiksel fonksiyonlar statistics.mqh - MetaTrader 5 için kütüphane
Bu kütüphane, kullanıcı verilerini işlemek için gerekli bir dizi temel istatistiksel işlev içerir.
Kütüphane ilk olarak CodeBase'de MQL4 - İstatistiksel Fonksiyonlar Kütüphanesi Statistica.mqh olarak yayınlanmıştır. Fonksiyonların MQL5'e çevrilmesi sürecinde bazı yazım hataları bulundu ve düzeltildi. Kod daha sezgisel hale geldi. Fonksiyonların çoğu S. Bulashev tarafından yazılan "Statistics for Traders" kitabındaki algoritmalara dayanmaktadır.
Kütüphanede bulunan fonksiyonlar:
|Fonksiyon
|Açıklama
|Mediana
|Mediana hesaplama
|Mediana50
|Medyan değerinin %50'lik çeyrekler arası aralıkla hesaplanması.
|Ortalama
|Örneklem aritmetik ortalamasının hesaplanması
|Ortalama50
|Örneklem aritmetik ortalamasının %50 çeyrekler arası aralık ile hesaplanması
|SweepCenter
|Süpürme merkezinin hesaplanması
|OrtalamaDeğerlendirmeler
|İlk beş tahminin ortalamasının hesaplanması
|Varyans
|Örnek varyansının hesaplanması
|ThirdCentralMoment
|3. Merkezi Momentin Hesaplanması
|FourthCentralMoment
|4'üncü merkezi momentin hesaplanması
|Asimetri
|Örnek asimetrisinin hesaplanması
|Fazlalık
|Örnek fazlalığının hesaplanması
|Fazlalık2
|Örnekleme fazlalığının başka bir şekilde hesaplanması
|Gamma
|Euler Gamma fonksiyonunun hesaplanması, x>0.
|GammaStirling
|x>33 için Euler'in Gama fonksiyonunun değerini hesaplama (Stirling formülü).
|ÖrneklemVaryansının Varyansı
|Örnek varyans varyansının hesaplanması
|Başlangıç Sapması Varyansı
|Ortalama kare sapmanın standart sapmasının varyansının hesaplanması
|VaryansOfAsimetri
|Örnek asimetrisinin varyansının hesaplanması
|VaryansFazlası
|Örneklem aşırı varyansının hesaplanması
|Ortalama Varyans
|Örnek matematiksel beklentinin varyansının hesaplanması
|Günlük
|Logaritma hesaplaması
|CensorCoeff
|Sansür katsayısının hesaplanması
|HistogramUzunluğu
|Bir histogram için en uygun sütun sayısının hesaplanması
|Yeniden Boyutlandır
|Histogram için en uygun dizi elemanı sayısının hesaplanması
|Histogram
|Histogramı *.csv dosyasına oluşturma
|Cov
|Örneklem kovaryansının hesaplanması
|Corr
|Örnek korelasyonun hesaplanması
|VaryansOfCorr
|Örnek korelasyon varyansının hesaplanması
|AutoCorr
|AutoCorr hesaplaması
|AutoCorrFunc
|Otokorelasyon fonksiyonunun hesaplanması
|aCoeff
|Doğrusal regresyon denkleminde a katsayısının hesaplanması (y=a*x+b)
|bCoeff
|Doğrusal regresyon denkleminde b katsayısının hesaplanması (y=a*x+b)
|LineRegresErrors
|Doğrusal regresyon hatalarının hesaplanması
|eVaryans
|Doğrusal regresyon hata varyansının hesaplanması
|aVaryans
|Doğrusal regresyon parametresi a'nın varyansının hesaplanması
|bVaryans
|Doğrusal regresyon parametresi b'nin varyansının hesaplanması
|BelirlemeCoeff
|Belirleme katsayısının hesaplanması
|ArraySeparate
|arr[n][2] dizisini iki diziye bölme
|ArrayUnion
|İki diziyi arr[n][2] biçiminde bir dizide birleştirme
|WriteArray
|Tek boyutlu bir diziyi *.csv dosyasına yazma
|WriteArray2
|İki boyutlu bir diziyi *.csv dosyasına yazma
Dosya, rastgele örnek parametrelerinin işlenmesini, parametrelerinin tahmin edilmesini, histogramların oluşturulmasını vb. gerektiren projelere dahil edilebilir.
Bazı fonksiyonların çağrılmasını ele alalım:
//+------------------------------------------------------------------+ //|Test.mq5 | //| Telif Hakkı 2012, MetaQuotes Software Corp. | | //|http://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Statistics.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| Komut dosyası programı başlatma işlevi| //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- iki değer örneği ayarlayın. double arrX[10]={3,4,5,2,3,4,5,6,4,7}; double arrY[10]={7,4,1,2,1,6,9,2,1,5}; //--- matematiksel beklentiyi hesaplayın double mx=Average(arrX); double my=Average(arrY); //--- varyansı hesaplamak için beklenti matrisi değerini kullanırız double dx = Variance(arrX,mx); double dy = Variance(arrY,my); //--- çarpıklık ve basıklık değerleri double as=Asymmetry(arrX,mx,dx); double exc=Excess(arrX,mx,dx); //--- kovaryans ve korelasyon değerleri double cov=Cov(arrX,arrY,mx,my); double corr=Corr(cov,dx,dy); //--- sonuçları günlük dosyasına çıktı olarak ver PrintFormat("mx=%.6e",mx); PrintFormat("my=%.6e",my); PrintFormat("dx=%.6e",dx); PrintFormat("dy=%.6e",dy); PrintFormat("As=%.6e",as); PrintFormat("exc=%.6e",exc); PrintFormat("cov=%.6e",cov); PrintFormat("corr=%.6e",corr); }
Gördüğünüz gibi, fonksiyonların çoğu girdi parametresi olarak diğer fonksiyonlar kullanılarak hesaplanabilecek bazı değerler gerektirmektedir.
Örneğin:
double dx = Variance(arrX,mx);
Varyansı hesaplamak için matematiksel beklentiyi önceden hesaplamanız gerekecektir. Hesaplamalı optimizasyon açısından bakıldığında, bunun kendine özgü bir avantajı vardır. Varyans değerinin birkaç kez hesaplanması gerekiyorsa, matematiksel beklentiyi bir kez hesaplamak, bunu fonksiyon içinde birkaç kez yapmaktan daha iyidir, zaman kazandıracaktır.
Bu özellik, bu kütüphanenin çoğu fonksiyonu için geçerlidir.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/866
