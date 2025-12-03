Bu kütüphane, kullanıcı verilerini işlemek için gerekli bir dizi temel istatistiksel işlev içerir.

Kütüphane ilk olarak CodeBase'de MQL4 - İstatistiksel Fonksiyonlar Kütüphanesi Statistica.mqh olarak yayınlanmıştır. Fonksiyonların MQL5'e çevrilmesi sürecinde bazı yazım hataları bulundu ve düzeltildi. Kod daha sezgisel hale geldi. Fonksiyonların çoğu S. Bulashev tarafından yazılan "Statistics for Traders" kitabındaki algoritmalara dayanmaktadır.

Kütüphanede bulunan fonksiyonlar:

Fonksiyon Açıklama Mediana Mediana hesaplama Mediana50 Medyan değerinin %50'lik çeyrekler arası aralıkla hesaplanması. Ortalama Örneklem aritmetik ortalamasının hesaplanması Ortalama50 Örneklem aritmetik ortalamasının %50 çeyrekler arası aralık ile hesaplanması SweepCenter Süpürme merkezinin hesaplanması OrtalamaDeğerlendirmeler İlk beş tahminin ortalamasının hesaplanması Varyans Örnek varyansının hesaplanması ThirdCentralMoment 3. Merkezi Momentin Hesaplanması FourthCentralMoment 4'üncü merkezi momentin hesaplanması Asimetri Örnek asimetrisinin hesaplanması Fazlalık Örnek fazlalığının hesaplanması Fazlalık2 Örnekleme fazlalığının başka bir şekilde hesaplanması Gamma Euler Gamma fonksiyonunun hesaplanması, x>0. GammaStirling x>33 için Euler'in Gama fonksiyonunun değerini hesaplama (Stirling formülü). ÖrneklemVaryansının Varyansı Örnek varyans varyansının hesaplanması Başlangıç Sapması Varyansı Ortalama kare sapmanın standart sapmasının varyansının hesaplanması VaryansOfAsimetri Örnek asimetrisinin varyansının hesaplanması VaryansFazlası Örneklem aşırı varyansının hesaplanması Ortalama Varyans Örnek matematiksel beklentinin varyansının hesaplanması Günlük Logaritma hesaplaması CensorCoeff Sansür katsayısının hesaplanması HistogramUzunluğu Bir histogram için en uygun sütun sayısının hesaplanması Yeniden Boyutlandır Histogram için en uygun dizi elemanı sayısının hesaplanması

Histogram Histogramı *.csv dosyasına oluşturma Cov Örneklem kovaryansının hesaplanması Corr Örnek korelasyonun hesaplanması VaryansOfCorr Örnek korelasyon varyansının hesaplanması AutoCorr AutoCorr hesaplaması AutoCorrFunc Otokorelasyon fonksiyonunun hesaplanması aCoeff Doğrusal regresyon denkleminde a katsayısının hesaplanması (y=a*x+b) bCoeff Doğrusal regresyon denkleminde b katsayısının hesaplanması (y=a*x+b) LineRegresErrors Doğrusal regresyon hatalarının hesaplanması eVaryans Doğrusal regresyon hata varyansının hesaplanması aVaryans Doğrusal regresyon parametresi a'nın varyansının hesaplanması bVaryans Doğrusal regresyon parametresi b'nin varyansının hesaplanması BelirlemeCoeff Belirleme katsayısının hesaplanması ArraySeparate arr[n][2] dizisini iki diziye bölme ArrayUnion İki diziyi arr[n][2] biçiminde bir dizide birleştirme WriteArray Tek boyutlu bir diziyi *.csv dosyasına yazma WriteArray2 İki boyutlu bir diziyi *.csv dosyasına yazma





Dosya, rastgele örnek parametrelerinin işlenmesini, parametrelerinin tahmin edilmesini, histogramların oluşturulmasını vb. gerektiren projelere dahil edilebilir.

Bazı fonksiyonların çağrılmasını ele alalım:

#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Statistics.mqh> void OnStart () { double arrX[ 10 ]={ 3 , 4 , 5 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 4 , 7 }; double arrY[ 10 ]={ 7 , 4 , 1 , 2 , 1 , 6 , 9 , 2 , 1 , 5 }; double mx=Average(arrX); double my=Average(arrY); double dx = Variance(arrX,mx); double dy = Variance(arrY,my); double as=Asymmetry(arrX,mx,dx); double exc=Excess(arrX,mx,dx); double cov=Cov(arrX,arrY,mx,my); double corr=Corr(cov,dx,dy); PrintFormat ( "mx=%.6e" ,mx); PrintFormat ( "my=%.6e" ,my); PrintFormat ( "dx=%.6e" ,dx); PrintFormat ( "dy=%.6e" ,dy); PrintFormat ( "As=%.6e" ,as); PrintFormat ( "exc=%.6e" ,exc); PrintFormat ( "cov=%.6e" ,cov); PrintFormat ( "corr=%.6e" ,corr); }

Gördüğünüz gibi, fonksiyonların çoğu girdi parametresi olarak diğer fonksiyonlar kullanılarak hesaplanabilecek bazı değerler gerektirmektedir.

Örneğin:

double dx = Variance(arrX,mx);

Varyansı hesaplamak için matematiksel beklentiyi önceden hesaplamanız gerekecektir. Hesaplamalı optimizasyon açısından bakıldığında, bunun kendine özgü bir avantajı vardır. Varyans değerinin birkaç kez hesaplanması gerekiyorsa, matematiksel beklentiyi bir kez hesaplamak, bunu fonksiyon içinde birkaç kez yapmaktan daha iyidir, zaman kazandıracaktır.

Bu özellik, bu kütüphanenin çoğu fonksiyonu için geçerlidir.