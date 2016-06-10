コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

トレンドの割合 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Biantoro Kunarto
ビュー:
1200
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
インディケータの計算式は下記の通りです。

  • 1番目の期間（赤） = (Close - LowValue) / (HighValue - LowValue)
値の範囲は0~1です。
高い値は上昇トレンド、最低値は下降トレンド、真ん中の値は横向きを意味します。
  • 番目の期間（青） = (Close - LowValue)*-1 / (HighValue - LowValue)
値の範囲は -1~0です。
高い値は上昇トレンド、最低値は下降トレンド、真ん中の値は横向きを意味します。

ここで：

  • HighValue - n期間の最高値
  • LowValue - n期間の最安値

入力パラメータは下記の通りです。

  • InpPeriod1 - トレンド計算の第1期間
  • InpPeriod2 - トレンド計算の第2期間

トレンドの割合

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/868

