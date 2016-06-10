無料でロボットをダウンロードする方法を見る
トレンドの割合 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Biantoro Kunarto
- ビュー:
- 1200
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
インディケータの計算式は下記の通りです。
- 1番目の期間（赤） = (Close - LowValue) / (HighValue - LowValue)
値の範囲は0~1です。
高い値は上昇トレンド、最低値は下降トレンド、真ん中の値は横向きを意味します。
- 番目の期間（青） = (Close - LowValue)*-1 / (HighValue - LowValue)
値の範囲は -1~0です。
高い値は上昇トレンド、最低値は下降トレンド、真ん中の値は横向きを意味します。
ここで：
- HighValue - n期間の最高値
- LowValue - n期間の最安値
入力パラメータは下記の通りです。
- InpPeriod1 - トレンド計算の第1期間
- InpPeriod2 - トレンド計算の第2期間
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/868
