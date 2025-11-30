Fan sayfamıza katılın
Candles_Smoothed göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü - MetaTrader 5 için kütüphane
Sinyal, çubuğun kapanması anında oluşur. Pozisyon açma sinyali, Candles_Smoothed göstergesi tarafından oluşturulan mumun rengindeki bir değişikliktir.
Oluşturulan Uzman Danışmanın doğru çalışması için, derlenen Candles_Smoothed.ex5 gösterge dosyası terminal_data_terminal\MQL5\Indicators klasöründe bulunmalıdır.
Bu ticaret sinyalleri modülüne dayalı bir ticaret robotu oluşturma sürecinin hiçbir özelliği yoktur ve"Yeni Başlayanlar için MQL5 Sihirbazı" makalesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bir alım satım sinyalleri modülü oluşturmanın genel fikri"Semafor göstergeleri kullanan en basit alım satım sistemleri" makalesinde sunulmuştur.
Aşağıdaki testlerde, Uzman Danışmanın varsayılan giriş parametreleri kullanılmıştır. Testlerde Zararı Durdur ve Kâr Al kullanılmamıştır.
Şekil 1. Grafikteki işlem örnekleri
NZDUSD H4 üzerinde 2011 için test sonuçları:
Şekil 2. Test sonuçlarının grafiği Test sonuçlarının grafiği
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/829
