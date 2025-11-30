Kod TabanıBölümler
cebe
Kütüphaneler

Candles_Smoothed göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü - MetaTrader 5 için kütüphane

Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
7
Derecelendirme:
(18)
Yayınlandı:
\MQL5\Experts\
expm_candles_smoothed.mq5 (8.35 KB) görüntüle
\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals\
candles_smoothedsignal.mqh (12.02 KB) görüntüle
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) görüntüle
\MQL5\Indicators\
candles_smoothed.mq5 (7.04 KB) görüntüle
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Sinyal, çubuğun kapanması anında oluşur. Pozisyon açma sinyali, Candles_Smoothed göstergesi tarafından oluşturulan mumun rengindeki bir değişikliktir.

Oluşturulan Uzman Danışmanın doğru çalışması için, derlenen Candles_Smoothed.ex5 gösterge dosyası terminal_data_terminal\MQL5\Indicators klasöründe bulunmalıdır.

Bu ticaret sinyalleri modülüne dayalı bir ticaret robotu oluşturma sürecinin hiçbir özelliği yoktur ve"Yeni Başlayanlar için MQL5 Sihirbazı" makalesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bir alım satım sinyalleri modülü oluşturmanın genel fikri"Semafor göstergeleri kullanan en basit alım satım sistemleri" makalesinde sunulmuştur.

Aşağıdaki testlerde, Uzman Danışmanın varsayılan giriş parametreleri kullanılmıştır. Testlerde Zararı Durdur ve Kâr Al kullanılmamıştır.

Şekil 1 Grafikteki anlaşma örnekleri

Şekil 1. Grafikteki işlem örnekleri

NZDUSD H4 üzerinde 2011 için test sonuçları:

Şekil 2 Test sonuçlarının grafiği

Şekil 2. Test sonuçlarının grafiği Test sonuçlarının grafiği

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/829

