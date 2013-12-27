请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
交易信号模块基于 Candles_Smoothed 指标 - MetaTrader 5程序库
当柱线收盘时形成信号。当通过 Candles_Smoothed 形成的蜡烛条改变它的颜色时，说明是入场时机。
放置 Candles_Smoothed.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators。
创建基于这个交易信号模块上的交易机器人，没什么特别的。它的详尽描述在文章 "MQL5 Wizard for Dummies (MQL5 傻瓜向导)"。创建一个交易信号模块的总体思路已经在文章 "简单的交易系统中使用信号量指标" 被描述。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例.1. 图表中是交易合约例子
测试结果 从 2011 品种 NZDUSD H4:
图例.2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/829
