La señal se forma cuando una barra está cerrando. En el momento, que una vela formada por Candles_Smoothed cambia su color, indica el momento de entrada en el mercado.

Coloca el fichero compilado Candles_Smoothed.ex5 en terminal_data_catalogue\MQL5\Indicators.

La creación de un robot de comercio basado en este módulo de señales de comercio en si no tiene nada de especial. Se ha descrito en detalle en el artículo "Asistente MQL5 para principiantes". La idea general de la creación de un módulo de señales de comercio se ha descrito en el artículo "Sistemas de Trading simples utilizando Indicadores de semáforo".

Los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto se han utilizado durante las pruebas que se muestran a continuación. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.

Fig.1. Ejemplos de transacciones en la gráfica

Resultados de la prueba para NZDUSD H4 en 2011:

Fig.2. Gráfica de los resultados de la prueba