Handelssignalmodul basierend auf dem Candles_Smoothed Indikator - Bibliothek für den MetaTrader 5

candles_smoothedsignal.mqh (12.11 KB)
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB)
candles_smoothed.mq5 (7.01 KB)
Das Signal wird gebildet wenn ein Balken schließt. In dem Augenblick, in dem eine von Candles_Smoothed gebildete Kerze ihre Farbe ändert, ist ein Markteinstieg angezeigt.

Speichern Sie die compilierte Candles_Smoothed.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die Erstellung eines Handelsroboters basierend auf diesem Handelssignalmodul ist keine große Angelegenheit. Es wurde detailliert im Artikel "MQL5 Assistent für Dummies" beschrieben. Die allgemeine Idee zur Erstellung eines Handelssignalmoduls wurde im Artikel "Elementare Handelssysteme unter Verwendung von Semaphorindikatoren" beschrieben.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb.1. Handelsbeispiele am Chart

Testergebnisse für 2014 2011 für NZDUSD H4:

Abb.2. Chart mit Testergebnissen

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/829

