PriceChannel_Stop göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü - MetaTrader 5 için kütüphane
Sinyal, çubuk kapanış anında oluşturulur. Pozisyon açma sinyali, PriceChannel_Stop göstergesinin rengindeki bir değişikliktir.
Oluşturulan Uzman Danışmanın doğru çalışması için, PriceChannel_Stop.ex5 göstergesinin derlenmiş dosyası terminal_data_folder\MQL5/Indicators içinde bulunmalıdır.
Bu ticaret sinyalleri modülüne dayalı bir ticaret robotu oluşturma sürecinin hiçbir özelliği yoktur ve"Aptallar için MQL5 Sihirbazı" makalesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bir alım satım sinyalleri modülü oluşturmanın genel fikri"Semafor göstergeleri kullanan en basit alım satım sistemleri" makalesinde sunulmuştur.
Aşağıdaki testlerde, Uzman Danışmanın varsayılan giriş parametreleri kullanılmıştır. Testlerde Zararı Durdur ve Kâr Al kullanılmamıştır.
Şekil 1. Grafikteki işlem örnekleri
USDCHF H4 üzerinde 2011 yılı test sonuçları:
Şekil 2. Test sonuçlarının grafiği Test sonuçlarının grafiği
Not:
MQL5 Sihirbazı kullanılarak oluşturulan bir Uzman Danışman, Uzman Danışmanın oluşturulması sırasında eklenen alım satım sinyalleri modüllerinin "oylama" sonuçlarına göre bir pozisyon açma veya kapatma kararı verir. İşlem sinyallerinin ana modülü (eklenen tüm modülleri içeren) de "oylamaya" katılır, ancak LongCondition() ve ShortCondition() yöntemleri her zaman 0 döndürür.
"Oyların" hesaplanması mevcut modül sayısının ortalamasına dayandığından (ana modül + bir eklenen modül), eşiklerin değerleri bu dikkate alınarak belirtilmelidir. Bu nedenle, MQL5 Sihirbazı kullanılarak EA kodu oluşturulduktan sonra Signal_ThresholdOpen ve Signal_ThresholdClose değerleri sırasıyla 40=(0+80)/2 ve 20=(0+40)/2 olarak ayarlanmalıdır.
MQL5 Sihirbazı için Ticaret Sinyalleri Modülü. Pozisyon açma sinyali, Candles_Smoothed göstergesi tarafından oluşturulan mumun rengindeki bir değişikliktir.