CFastFile - bayt dizisi ile dosya olarak çalışmak için sınıf - MetaTrader 5 için kütüphane
CFastFile sınıfı, verilerin disk üzerindeki fiziksel bir dosyaya ara yazma ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu, verilerle çalışırken önemli bir hızlanma elde etmenizi sağlar.
FileWriteXXX/FileReadXXX ailesinin tüm temel fonksiyonları bu sınıfta uygulanmaktadır. Yani, programınızın mantığını ve kodunu değiştirmeden, fiziksel dosyaları kullanmaktan bellekteki görüntüleriyle hızlı çalışmaya kolayca geçebilirsiniz. Veri depolama ve okuma gerçek bir fiziksel dosya yerine uchar-array ile yapılır.
Uygulanan fonksiyonların listesi:
CFastFile(uchar &data[]); // dosya verilerinin diziden başlatılmasını sağlayan kurucu void Clear(); // dosya temizleniyor //--- dosya özellikleri ile çalışmak için fonksiyonlar void Delim(uchar delim=';'); // CSV modunda veri ayırıcısını ayarlama int Size(); // dosya boyutunu al int Tell(); // geçerli işaretçi konumunu al void Seek(int offset, int origin); // işaretçi konumunu taşı bool IsEnding(); // dosyanın sonuna ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol et bool IsLineEnding(); // dizenin sonuna ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol et //--- dosyaya yazmak için fonksiyonlar uint WriteArray(uchar &src[], uint src_start=0, int src_cnt=WHOLE_ARRAY); // bayt dizisi yaz uint WriteDouble(double v); // bir sayı kaydedin uint WriteFloat(float v); uint WriteLong(long v); uint WriteInt(int v); uint WriteShort(short v); uint WriteChar(char v); uint WriteInteger(int v, int sz=INT_VALUE); // bir sayı yazın - FileWriteInteger ile uyumluluk için. uint WriteString(string v, int cnt); // dize yaz. cnt=-1 \r\n eklenmiş CSV kayıt modunu gösterir. //--- dosyadan okumak için fonksiyonlar uint ReadArray(uchar &dst[], uint dst_start=0, int cnt=WHOLE_ARRAY); // diziyi oku double ReadDouble(); // sayıyı oku float ReadFloat(); long ReadLong(); int ReadInt(); short ReadShort(); char ReadChar(); int ReadInteger(int sz=INT_VALUE); // sayı okuma - FileReadInteger ile geçiş uyumluluğu için double ReadNumber(); // string ReadString(int cnt); // bir dize okuma. cnt=-1 sınırlayıcıya kadar CSV okuma modunu gösterir // bir dosyayı başka bir kaynağa kaydetmek için işlevler uint Save(uchar &v[]); // dosyayı bir bayt dizisine kaydetme uint Save(int h); // dosyayı diskteki gerçek bir dosyaya kaydeder. h - önceden açılmış tanımlayıcı uint Save(string file); // dosyayı diskteki gerçek bir dosyaya kaydedin. dosya - diskteki dosyanın adı // başka bir kaynaktan dosya yüklemek için fonksiyonlar uint Load(uchar &v[]); // bir bayt dizisinden dosya okuma uint Load(int h); // diskteki gerçek bir dosyadan bir dosya okumak. h - önceden açılmış tanımlayıcı uint Load(string file); // diskteki gerçek bir dosyadan bir dosya okumak. file - diskteki dosyanın adı
Gördüğünüz gibi, tüm fonksiyonlar terminalin standart dosya fonksiyonlarına benzetilerek adlandırılmıştır.
Dosyaları kullanmaktan CFastFile 'a geçiş çok basittir. Normal bir dosyayı açmak ve tanıtıcısını almak yerine (örneğin int h), örneğin bir CFastFile örneği oluşturmanız yeterlidir:
CFastFile f;
Daha sonra kodda, ilgili tüm normal dosya işlevlerini bu ilkeye göre değiştirin:
FileWriteDouble(h, 10) -> f.WriteDouble(10)
Verilerin normal bir dosyaya kolayca kaydedilmesi/okunması için Kaydet/Yükle fonksiyonları eklenmiştir.
Sınıfın çalışmasını gösteren bir komut dosyası dahil edilmiştir.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/845
