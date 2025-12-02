CFastFile sınıfı, verilerin disk üzerindeki fiziksel bir dosyaya ara yazma ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu, verilerle çalışırken önemli bir hızlanma elde etmenizi sağlar.



FileWriteXXX/FileReadXXX ailesinin tüm temel fonksiyonları bu sınıfta uygulanmaktadır. Yani, programınızın mantığını ve kodunu değiştirmeden, fiziksel dosyaları kullanmaktan bellekteki görüntüleriyle hızlı çalışmaya kolayca geçebilirsiniz. Veri depolama ve okuma gerçek bir fiziksel dosya yerine uchar-array ile yapılır.



Uygulanan fonksiyonların listesi:

CFastFile( uchar &data[]); void Clear(); void Delim( uchar delim= ';' ); int Size(); int Tell(); void Seek( int offset, int origin); bool IsEnding(); bool IsLineEnding(); uint WriteArray( uchar &src[], uint src_start= 0 , int src_cnt= WHOLE_ARRAY ); uint WriteDouble( double v); uint WriteFloat( float v); uint WriteLong( long v); uint WriteInt( int v); uint WriteShort( short v); uint WriteChar( char v); uint WriteInteger( int v, int sz=INT_VALUE); uint WriteString( string v, int cnt ); uint ReadArray( uchar &dst[], uint dst_start= 0 , int cnt= WHOLE_ARRAY ); double ReadDouble(); float ReadFloat(); long ReadLong(); int ReadInt(); short ReadShort(); char ReadChar(); int ReadInteger( int sz=INT_VALUE); double ReadNumber(); string ReadString( int cnt); uint Save( uchar &v[]); uint Save( int h); uint Save( string file); uint Load( uchar &v[]); uint Load( int h); uint Load( string file);

Gördüğünüz gibi, tüm fonksiyonlar terminalin standart dosya fonksiyonlarına benzetilerek adlandırılmıştır.



Dosyaları kullanmaktan CFastFile 'a geçiş çok basittir. Normal bir dosyayı açmak ve tanıtıcısını almak yerine (örneğin int h), örneğin bir CFastFile örneği oluşturmanız yeterlidir:

CFastFile f;

Daha sonra kodda, ilgili tüm normal dosya işlevlerini bu ilkeye göre değiştirin:

FileWriteDouble (h, 10 ) -> f.WriteDouble( 10 )

Verilerin normal bir dosyaya kolayca kaydedilmesi/okunması için Kaydet/Yükle fonksiyonları eklenmiştir.

Sınıfın çalışmasını gösteren bir komut dosyası dahil edilmiştir.



