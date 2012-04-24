CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

News VLine - скрипт для MetaTrader 5

Mykola Demko | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
6306
Рейтинг:
(33)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Скрипт выводит на график вертикальные линии в точках выхода новостей.

Скрипт не заменяет события календаря, а лишь дополняет их, обозначая вертикальными линиями.

При наведении курсора на созданную скриптом линию, появляется всплывающая подсказка (tooltip), с именем новости и временем выхода. Для правильной работы скрипта сначала следует добавить новостные события на график (из вкладки Календарь). Перед запуском появляется окно настроек, в котором можно изменить цвет линий, и стили рисования.

Скрипт News VLine

Pivot Point Pivot Point

Классический индикатор Pivot Point выводит опорные точки (pivot points) и 3 уровня поддержки и сопротивления для всех опорных точек.

JPTrend indicator JPTrend indicator

Индикатор вычисляет уровни поддержки и сопротивления. При приближении цены к данным уровням индикатор выдает сообщения.

MA mass cloud MA mass cloud

Индикатор рисует облака, сформированные множеством скользящих средних с различными периодами.

Индикатор направления Multi-Williams Percent Range Индикатор направления Multi-Williams Percent Range

Индикатор направления тренда Multi-Williams Percent Range.