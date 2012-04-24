Ставь лайки и следи за новостями
News VLine - скрипт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 6306
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Скрипт выводит на график вертикальные линии в точках выхода новостей.
Скрипт не заменяет события календаря, а лишь дополняет их, обозначая вертикальными линиями.
При наведении курсора на созданную скриптом линию, появляется всплывающая подсказка (tooltip), с именем новости и временем выхода. Для правильной работы скрипта сначала следует добавить новостные события на график (из вкладки Календарь). Перед запуском появляется окно настроек, в котором можно изменить цвет линий, и стили рисования.
