Скрипт выводит на график вертикальные линии в точках выхода новостей.



Скрипт не заменяет события календаря, а лишь дополняет их, обозначая вертикальными линиями.

При наведении курсора на созданную скриптом линию, появляется всплывающая подсказка (tooltip), с именем новости и временем выхода. Для правильной работы скрипта сначала следует добавить новостные события на график (из вкладки Календарь). Перед запуском появляется окно настроек, в котором можно изменить цвет линий, и стили рисования.

