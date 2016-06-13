CodeBaseKategorien
Skripte

News VLine - Skript für den MetaTrader 5

Das Skript fügt vertikale Linien am Chart ein, wenn es Nachrichtenereignisse gibt.

Dieses Skript ersetzt nicht die Kalender-Events, es erweitert sie nur um vertikale Linien.

Die Nachrichtenbeschreibung (Ereignisname und -zeit) wird zu den Tooltips hinzugefügt. Um zu sehen, wie es funktioniert, ist es notwendig News zum Chart hinzuzufügen ("Kalender"-Tab im Toolbox-Fenster).

Die Linienbreite und -farbe kann in den Eingabeparametern des Skripts festgelegt werden.

News VLine Skript

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/821

