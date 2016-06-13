und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
News VLine - Skript für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1284
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Das Skript fügt vertikale Linien am Chart ein, wenn es Nachrichtenereignisse gibt.
Dieses Skript ersetzt nicht die Kalender-Events, es erweitert sie nur um vertikale Linien.
Die Nachrichtenbeschreibung (Ereignisname und -zeit) wird zu den Tooltips hinzugefügt. Um zu sehen, wie es funktioniert, ist es notwendig News zum Chart hinzuzufügen ("Kalender"-Tab im Toolbox-Fenster).
Die Linienbreite und -farbe kann in den Eingabeparametern des Skripts festgelegt werden.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/821
Ask Bid Ticks ist eine hochpräzise Lösung für Echtzeit-Tickdaten zur Analyse von Mikrostrukturen (ein Tickdatensammler). Sie arbeitet mit der lokalen Computerzeit.MA-Env
Bänder um gleitende Durchschnitte.
Die CEnvelopesOnArray Klasse dient zur Berechnung von Envelopes für einen Indikatorbuffer.OpenCL Test
Ein kleines Beispiel für die Berechnung des Mandelbrotfraktals in OpenCL. OpenCL beschleugnigt die Berechnung von Fraktalen ungefährt um das 100fache im Vergleich zu CPU-Berechnungen.