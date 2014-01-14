CodeBaseSecciones
Noticias VLine - script para MetaTrader 5

Mykola Demko
1643
(33)
news_vline.mq5 (1.86 KB) ver
El script agrega líneas verticales en la gráfica para los eventos de noticias.

Este script no sustituye a los eventos del calendario, sólo los complementa con las líneas verticales.

La descripción de la noticia (nombre y hora del evento) se añade a la descripción emergente de la línea. Para que el script funcione correctamente, primero debe agregar los eventos de noticias en la pestaña Calendario en la ventana Caja de Herramientas.

El color y el ancho de línea se pueden especificar en los parámetros de entrada del script.

Script News VLine

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/821

