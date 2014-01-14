Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Noticias VLine - script para MetaTrader 5
El script agrega líneas verticales en la gráfica para los eventos de noticias.
Este script no sustituye a los eventos del calendario, sólo los complementa con las líneas verticales.
La descripción de la noticia (nombre y hora del evento) se añade a la descripción emergente de la línea. Para que el script funcione correctamente, primero debe agregar los eventos de noticias en la pestaña Calendario en la ventana Caja de Herramientas.
El color y el ancho de línea se pueden especificar en los parámetros de entrada del script.
