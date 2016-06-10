無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ニュースVLine - MetaTrader 5のためのスクリプト
このスクリプトは、ニュースイベントでチャートに垂直線を追加します。
このスクリプトは、カレンダーイベントに代わるものではなく、垂直線を使用してそれらをアウトラインするだけです。
ニュースの説明（イベント名および時刻）は、ラインツールチップに追加されます。動作の方法を確認するには、チャート（「ツールボックス」ウィンドウ内の「カレンダー」タブ）でニュースを追加する必要があります。
線の幅と色はスクリプトの入力パラメータで指定することができます。
