ポケットに対して
スクリプト

ニュースVLine - MetaTrader 5のためのスクリプト

Mykola Demko
ビュー:
1106
評価:
(33)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
このスクリプトは、ニュースイベントでチャートに垂直線を追加します。

このスクリプトは、カレンダーイベントに代わるものではなく、垂直線を使用してそれらをアウトラインするだけです。

ニュースの説明（イベント名および時刻）は、ラインツールチップに追加されます。動作の方法を確認するには、チャート（「ツールボックス」ウィンドウ内の「カレンダー」タブ）でニュースを追加する必要があります。

線の幅と色はスクリプトの入力パラメータで指定することができます。

ニュースVLine スクリプト

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/821

