このスクリプトは、ニュースイベントでチャートに垂直線を追加します。



このスクリプトは、カレンダーイベントに代わるものではなく、垂直線を使用してそれらをアウトラインするだけです。

ニュースの説明（イベント名および時刻）は、ラインツールチップに追加されます。動作の方法を確認するには、チャート（「ツールボックス」ウィンドウ内の「カレンダー」タブ）でニュースを追加する必要があります。

線の幅と色はスクリプトの入力パラメータで指定することができます。