このスクリプトは、ポジションのストップアウト価格（ポジションはこの価格でブローカーによって決済されます）とフリーマージンがマイナスになる際の価格（ロックアウト価格）計算します。
一般的に、正のボリュームはEnterVolume入力パラメータで指定することができます。
- EnterVolume=0（デフォルト） - 取引量と現在のポジションの方向を使用します。
- EnterVolume>0 - ロングポジションの算出をEnterVolume取引量で行います。
- EnterVolume<0 - ショートポジションの算出をEnterVolume取引量で行います。
