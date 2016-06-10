コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

StopOutPrice - MetaTrader 5のためのスクリプト

Ivan Ivanov
ビュー:
1100
評価:
(34)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
このスクリプトは、ポジションのストップアウト価格（ポジションはこの価格でブローカーによって決済されます）とフリーマージンがマイナスになる際の価格（ロックアウト価格）計算します。

一般的に、正のボリュームはEnterVolume入力パラメータで指定することができます。

  • EnterVolume=0（デフォルト） - 取引量と現在のポジションの方向を使用します。
  • EnterVolume>0 - ロングポジションの算出をEnterVolume取引量で行います。
  • EnterVolume<0 - ショートポジションの算出をEnterVolume取引量で行います。

StopOut 価格計算

