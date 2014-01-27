请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
这段脚本计算持仓的爆仓价 (在此价位交易商会强制平仓), 在此价位可用保证金变为负值 (闭锁价)。
通常, 持仓量可以在 EnterVolume 输入参数中指定:
- EnterVolume=0 (省缺) - 使用当前仓位的持仓量和方向;
- EnterVolume>0 - 以 EnterVolume 为交易量执行多头仓位计算;
- EnterVolume<0 - 以 EnterVolume 为交易量执行空头仓位计算。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/795
内存映射
DLL (MS VC++ 2010) 用来与内存映射文件工作。行情监视 (内存映射文件)
这个 EA 是利用内存映射 DLL 与文件映射功能的例子。在此例中, EA 创建一个虚拟 (内存映射) 文件并开始更新符号行情。使用这种方式, EA 可以使用常用内存映射文件来交换数据 (例如, 行情)。