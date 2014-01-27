代码库部分
爆仓价 - MetaTrader 5脚本

这段脚本计算持仓的爆仓价 (在此价位交易商会强制平仓), 在此价位可用保证金变为负值 (闭锁价)。

通常, 持仓量可以在 EnterVolume 输入参数中指定:

  • EnterVolume=0 (省缺) - 使用当前仓位的持仓量和方向;
  • EnterVolume>0 - 以 EnterVolume 为交易量执行多头仓位计算;
  • EnterVolume<0 - 以 EnterVolume 为交易量执行空头仓位计算。

原代码： https://www.mql5.com/ru/code/795

