Скрипты

StopOutPrice - скрипт для MetaTrader 5

Ivan Ivanov
Просмотров:
3994
Рейтинг:
(34)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс

Скрипт рассчитывает цену, по которой может произойти Stop Out (принудительное закрытие позиции) и цену, после которой значение Free Margin станет отрицательным.

Размер позиции по текущему символу можно задать во входном параметре EnterVolume:

  • EnterVolume=0 (по умолчанию) - расчет значений с объемом открытой позиции;
  • EnterVolume>0 - расчет для длинной позиции с объемом EnterVolume;
  • EnterVolume<0 - расчет для короткой позиции с объемом EnterVolume.

StopOut

MPC MPC

Индикатор MPC строит простейший канал по экстремумам за период. Предназначен для дополнительного визуального контроля торговой системы (пробой канала), основанной на индикаторе HighestLowestRange (HLR).

HLR HLR

Индикатор HighestLowestRange (HLR) определяет относительное положение цены в границах диапазона максимум – минимум за Х баров. Если цена находится на дне диапазона (новый минимум), значение индикатора равно 0, если же цена находится на вершине диапазоне (новый максимум), значение индикатора равно 1 (или 100%).

Memory Mapping Memory Mapping

DLL (проект VC++ 2010) для работы с Memory Mapping.

Мониторинг котировок (пример для маппинга) Мониторинг котировок (пример для маппинга)

Пример использования DLL для работы с функциями File Mapping. В данном примере запущенный эксперт создает виртуальный файл в памяти и начинает обновлять в нем котировку символа. При запуске экспертов в других терминалах, эти эксперты открывают созданный файл и аналогично начинают обновлять свои котировки в нем. Таким образом, эксперты через один общий файл обмениваются своими котировками.