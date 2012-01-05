Ставь лайки и следи за новостями
StopOutPrice - скрипт для MetaTrader 5
3994
Скрипт рассчитывает цену, по которой может произойти Stop Out (принудительное закрытие позиции) и цену, после которой значение Free Margin станет отрицательным.
Размер позиции по текущему символу можно задать во входном параметре EnterVolume:
- EnterVolume=0 (по умолчанию) - расчет значений с объемом открытой позиции;
- EnterVolume>0 - расчет для длинной позиции с объемом EnterVolume;
- EnterVolume<0 - расчет для короткой позиции с объемом EnterVolume.
