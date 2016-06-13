CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Skripte

StopOutPrice - Skript für den MetaTrader 5

Ivan Ivanov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
987
Rating:
(34)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Das Skript berechnet den Stop Out Preis (bei diesem preis wird die Position durch den Broker geschlossen) einer offenen Position und den Preis, bei dem die freie Margin negativ wird (LockOut Preis).

Allgemein kann das Positionvolumen im Eingabeparameter EnterVolume spezifiziert werden:

  • EnterVolume=0 (standardmäßig) - verwende das Volumen und Richtung der aktuellen Position;
  • EnterVolume>0 - führe Berechnung für Longposition mit EnterVolume Volumen durch;
  • EnterVolume<0 - führe Berechnung für Shortposition mit EnterVolume Volumen durch.

StopOut Preis Berechnung

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/795

Pivot Point Pivot Point

Klassischer Pivot Punkt Indikator zeichnet Pivotpunkt und drei Widerstands- und Unterstützungslevels für alle Datenpunkte.

MA mass cloud MA mass cloud

Wolken die durch Massen von gleitenden Durchschnitten gebildet werden.

Memory Mapping Memory Mapping

DLL (MS VC++ 2010) für die Arbeit mit Speicherabbilddateien (Memory Mapped Files).

Monitoring von Quotierungen Monitoring von Quotierungen

Dieser Expert Advisor ist ein Beispiel für die Arbeit mit Abbildungsfunktionen bei der Verwendung der Speicherabbilddatei-DLL. In diesem Beispiel des Expert Advisor wird eine virtuelle (Speicherabbild) Datei erstellt und die Aktualisierung der Quotierungen für eine Symbol gestartet. Auf diese Weise können Expert Advisors unter Verwendung von Speicherabbilddateien Daten austauschen (zum Beispiel Quotierungen).