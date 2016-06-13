Das Skript berechnet den Stop Out Preis (bei diesem preis wird die Position durch den Broker geschlossen) einer offenen Position und den Preis, bei dem die freie Margin negativ wird (LockOut Preis).

Allgemein kann das Positionvolumen im Eingabeparameter EnterVolume spezifiziert werden:

EnterVolume=0 (standardmäßig) - verwende das Volumen und Richtung der aktuellen Position;

EnterVolume>0 - führe Berechnung für Longposition mit EnterVolume Volumen durch;

EnterVolume<0 - führe Berechnung für Shortposition mit EnterVolume Volumen durch.



