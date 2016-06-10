無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ピボットポイント - MetaTrader 5のためのインディケータ
クラシックピボットポイント指標はピボットポイントとすべてのデータポイントのための3つのレジスタンスとサポートのレベルを描画します。
計算期間：日、週、月
MA質量雲
異なる期間の移動平均の質量によって形成された雲。Ultimate_Oscillator
ラリーウィリアムズのアルティメットオシレータは、高速、中、短期間で算出された3つのストキャスティックの加重値として計算されます。
StopOutPrice
このスクリプトは、ポジションのストップアウト価格（ポジションはこの価格でブローカーによって決済されます）とフリーマージンがマイナスになる際の価格（ロックアウト価格）計算します。メモリマッピング
メモリマッピングファイル操作のDLL (MS VC++ 2010) 。