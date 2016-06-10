コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ピボットポイント - MetaTrader 5のためのインディケータ

クラシックピボットポイント指標はピボットポイントとすべてのデータポイントのための3つのレジスタンスとサポートのレベルを描画します。

計算期間：日、週、月

ピボットポイント

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/794

MA質量雲 MA質量雲

異なる期間の移動平均の質量によって形成された雲。

Ultimate_Oscillator Ultimate_Oscillator

ラリーウィリアムズのアルティメットオシレータは、高速、中、短期間で算出された3つのストキャスティックの加重値として計算されます。

StopOutPrice StopOutPrice

このスクリプトは、ポジションのストップアウト価格（ポジションはこの価格でブローカーによって決済されます）とフリーマージンがマイナスになる際の価格（ロックアウト価格）計算します。

メモリマッピング メモリマッピング

メモリマッピングファイル操作のDLL (MS VC++ 2010) 。