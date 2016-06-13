Der Ultimate Oszillator von Larry Williams wird als gewichteter Wert von drei Stochastic-Indikatoren berechnet, er wird für schnelle, mittlere und kurze Perioden berechnet.

Wolken die durch Massen von gleitenden Durchschnitten gebildet werden.

Das Skript berechnet den Stop Out Preis (bei diesem preis wird die Position durch den Broker geschlossen) einer offenen Position und den Preis, bei dem die freie Margin negativ wird (LockOut Preis).

DLL (MS VC++ 2010) für die Arbeit mit Speicherabbilddateien (Memory Mapped Files).