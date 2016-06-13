CodeBaseKategorien
Indikatoren

Pivot Point - Indikator für den MetaTrader 5

Klassischer Pivot Punkt Indikator zeichnet Pivotpunkt und drei Widerstands- und Unterstützungslevels für alle Datenpunkte.

Berechnungsperiode: Tag, Woche, Monat.

Pivotpunkt

MA mass cloud MA mass cloud

Wolken die durch Massen von gleitenden Durchschnitten gebildet werden.

Ultimate_Oscillator Ultimate_Oscillator

Der Ultimate Oszillator von Larry Williams wird als gewichteter Wert von drei Stochastic-Indikatoren berechnet, er wird für schnelle, mittlere und kurze Perioden berechnet.

StopOutPrice StopOutPrice

Das Skript berechnet den Stop Out Preis (bei diesem preis wird die Position durch den Broker geschlossen) einer offenen Position und den Preis, bei dem die freie Margin negativ wird (LockOut Preis).

Memory Mapping Memory Mapping

DLL (MS VC++ 2010) für die Arbeit mit Speicherabbilddateien (Memory Mapped Files).