CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Pivot Point - индикатор для MetaTrader 5

niuniu | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
9951
Рейтинг:
(60)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Классический индикатор Pivot Point выводит опорные точки (pivot points) и 3 уровня поддержки и сопротивления для всех опорных точек.

Период расчета: Day, Week, Month.

Pivot point

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/794

JPTrend indicator JPTrend indicator

Индикатор вычисляет уровни поддержки и сопротивления. При приближении цены к данным уровням индикатор выдает сообщения.

AutoNK AutoNK

Индикатор, создающий наклонный канал и позволяющий производить его дальнейшую регулировку с автоматической подстройкой.

News VLine News VLine

Скрипт выводит на график вертикальные линии в точках выхода новостей.

MA mass cloud MA mass cloud

Индикатор рисует облака, сформированные множеством скользящих средних с различными периодами.