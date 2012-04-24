Смотри, как бесплатно скачать роботов
Pivot Point - индикатор для MetaTrader 5
- 9951
Классический индикатор Pivot Point выводит опорные точки (pivot points) и 3 уровня поддержки и сопротивления для всех опорных точек.
Период расчета: Day, Week, Month.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/794
