Puntos Pivote - indicador para MetaTrader 5
Indicador clásico de puntos pivote, dibuja los pivotes y tres líneas de soporte y resistencia para todos los puntos de datos.
Periodo de cálculo: Diario, Semanal, Mensual.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/794
Noticias VLine
El script agrega líneas verticales en la gráfica para los eventos de noticias.Nube masiva de MA
Nubes formadas por multitud medias móviles de periodos diferentes.
Indicador JPTrend
El indicador calcula las líneas de resistencia y de soporte y muestra alertas cuando el precio las alcanza.AutoNK
El indicador crea un canal y ofrece la posibilidad de configurarlo con ajustes automáticos.