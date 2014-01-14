CodeBaseSecciones
Puntos Pivote - indicador para MetaTrader 5

pivotpoint.mq5 (6.17 KB) ver
Indicador clásico de puntos pivote, dibuja los pivotes y tres líneas de soporte y resistencia para todos los puntos de datos.

Periodo de cálculo: Diario, Semanal, Mensual.

Puntos Pivote

