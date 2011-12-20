CodeBaseРазделы
ATR channel - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
6292
(20)
Канал, основанный на отклонениях технического индикатора ATR (Average True Range) от скользящего среднего.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 20.09.2007.

Индикатор ATR channel

3X_ParabolicRegression 3X_ParabolicRegression

Два прямолинейных канала стандартных отклонений + криволинейный канал параболической регрессии с интерполяцией будущих значений ценового графика.

J_TPO J_TPO

Нормированный осциллятор, выполненный в виде гистограммы.

IsNewBar IsNewBar

Класс СIsNewBar для определения момента времени, когда происходит смена бара.

Forecast Oscillator Forecast Oscillator

Нормированный осциллятор с добавленной сигнальной линией и цветными точками для совершения сделок.