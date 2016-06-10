無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ATRチャンネル - MetaTrader 5のためのインディケータ
このチャンネルはATR（Average True Range、平均トゥルーレンジ）テクニカル指標の移動平均線からの偏差に基づきます。
この指標は元々MQL4で実装され2008年1月25日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/766
