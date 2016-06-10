コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ATRチャンネル - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
2498
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
kc.mq5 (7.43 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このチャンネルはATR（Average True Range、平均トゥルーレンジ）テクニカル指標の移動平均線からの偏差に基づきます。

この指標は元々MQL4で実装され2008年1月25日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

ATRチャンネル指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/766

LinearRegression LinearRegression

金融市場に適用された場合、この方法は通常価格の「標準」レベルからの極端な偏りの瞬間を決定するために使用されます。

J_TPO J_TPO

ヒストグラムとして表示される正規化されたオシレータ。

3X_ParabolicRegression 3X_ParabolicRegression

価格の補間放物線回帰の標準偏差+曲線状チャネルの2つの直線状のチャンネルは将来の値をグラフ。

IsNewBar IsNewBar

СIsNewBarクラスは、バーの変化の瞬間を決定を可能にします。