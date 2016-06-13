Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
KalmanFilter - Indikator für den MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 1262
-
Wirklicher Autor:
iziogas
Der Indikator zeigt eine schnelle adaptive Linie, die eine Untersuchung der Trendlinie erlaubt.
Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 14.09.2007 veröffentlicht.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/762
