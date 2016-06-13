CodeBaseKategorien
Indikatoren

KalmanFilter - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1262
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:

iziogas

Der Indikator zeigt eine schnelle adaptive Linie, die eine Untersuchung der Trendlinie erlaubt.

Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 14.09.2007 veröffentlicht.

KalmanFilter indicator

