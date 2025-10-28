Fan sayfamıza katılın
IncTemaOnArray - MetaTrader 5 için kütüphane
CTemaOnArray sınıfı, gösterge tamponunu kullanarak Üçlü Üstel Hareketli Ortalama (TEMA ) göstergesinin değerlerini hesaplamak için tasarlanmıştır.
Uygulama:
İndikatörün OnInit() fonksiyonunda, Init() metodu parametrelerle birlikte çağrılır:
- int aPeriod - göstergenin periyodu;
- ENUM_MA_METHOD aMethod - yumuşatma yöntemi.
Göstergenin OnCalculate() fonksiyonunda, Solve() metodu aşağıdaki parametrelerle çağrılır:
- const int aRatesTotal - OnCalculate() fonksiyonu parametrelerinden elde edilen rates_total değişkeni;
- const int aPrevCalc - OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden prev_calculated değişkeni;
- double aData[] - gösterge hesaplaması için veri içeren tampon;
- double aM1[] - hesaplamalar için ara tampon;
- double aM2[] - hesaplamalar için ara tampon;
- double aM3[] - hesaplamalar için ara tampon;
- double aTEMA[] - hesaplanan gösterge değerini içeren tampon.
- int BarsRequired() - göstergeyi hesaplamak için minimum çubuk sayısını döndürür;
- string Name() - gösterge adını içeren dizeyi döndürür;
Test_TemaOnArray.mq5, CTemaOnArray sınıfını kullanma örneği içeren bir göstergedir. IncTemaOnArray dosyası terminal veri klasörünün MQL5\Include\IncOnArray klasöründe bulunmalıdır (IncOnArray klasörü oluşturulmalıdır). Bu sınıf, burada bulunan IncMAOnArray dosyasındaki CMAOnArray sınıfını gerektirir.
Triple Exponential Moving Average (TEMA) teknik göstergesi Patrick Malloy tarafından geliştirilmiş ve Technical Analysis of Stocks & Commodities dergisinde yayınlanmıştır. Hesaplama prensibi DEMA (Double Exponential Moving Average) göstergesi ile aynıdır. Triple Exponential Moving Average ismi algoritmasını tam olarak yansıtmamaktadır. Tekli, ikili ve üçlü üstel hareketli ortalamanın benzersiz bir karışımıdır ve her birinden ayrı ayrı daha az gecikme sağlar.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/658
