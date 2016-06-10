CodeBaseKategorien
DinapoliTargets_Full - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
935
(16)
Wirklicher Autor:

mishanya

Diese Version des DinapoliTargets_Full-Indikators ist sehr praktisch, weil er auf jeder Bar des Charts zeichnet, welches dem Nutzer erlaubt immer das ganze Bild zu sehen. Eigentlich ist dieser Anzeige am wertvollsten bei der Analyse einer Strategie im offline-Modus.

Das Original dieses Indikators wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 20.09.2007.

Fig.1 Der Dinapoli_Targets_Full Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/711

DinapoliTargets DinapoliTargets

Der Indikator zeichnet ein Gitter von möglichen, zukünftigen Preisen.

VQ bars VQ bars

Der Trend Indikator zeichnet Punkte auf dem Chart in der Farbe, die der Trendrichtung entspricht.

XML parser XML parser

Eine Bibliothek zum Parsen von XML-Dokumenten. Reines MQL5, es werden keine externen Bibliotheken verwendet.

Polarized Fractal Efficiency Polarized Fractal Efficiency

Der technische Indikator Polarized Fractal Efficiency zeigt die aktuelle Markteffizienz.