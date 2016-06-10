Wirklicher Autor:

mishanya

Diese Version des DinapoliTargets_Full-Indikators ist sehr praktisch, weil er auf jeder Bar des Charts zeichnet, welches dem Nutzer erlaubt immer das ganze Bild zu sehen. Eigentlich ist dieser Anzeige am wertvollsten bei der Analyse einer Strategie im offline-Modus.

Das Original dieses Indikators wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 20.09.2007.