Fraktallar üzerinde ZigZag VininI_FractalsTrend - MetaTrader 5 için gösterge
Yayınlayan:
- Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
- 30
Derecelendirme:
-
Yayınlandı:
Bu kode dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin
Gerçek Yazar:
Vinin
Fraktallar kullanılarak oluşturulmuş bir ZigZag.
ZigZag'ın tepe ve çukurlarını ararken fraktallar kullanılır. Bu sayede gösterge standart ZigZag'dan çok daha hızlı çalışır.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 27.04.2011 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/704
