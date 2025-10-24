Gerçek Yazar:

Vinin

Fraktallar kullanılarak oluşturulmuş bir ZigZag.

ZigZag'ın tepe ve çukurlarını ararken fraktallar kullanılır. Bu sayede gösterge standart ZigZag'dan çok daha hızlı çalışır.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 27.04.2011 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.