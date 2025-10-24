Kod TabanıBölümler
Göstergeler

Fraktallar üzerinde ZigZag VininI_FractalsTrend - MetaTrader 5 için gösterge

Vinin | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Yayınlayan:
Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
30
Derecelendirme:
(19)
Yayınlandı:
Gerçek Yazar:

Vinin

Fraktallar kullanılarak oluşturulmuş bir ZigZag.

ZigZag'ın tepe ve çukurlarını ararken fraktallar kullanılır. Bu sayede gösterge standart ZigZag'dan çok daha hızlı çalışır.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 27.04.2011 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.

VininI_FractalsTrend göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/704

