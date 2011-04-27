CodeBaseРазделы
ЗигЗаг по фракталам - индикатор для MetaTrader 4

Victor Nikolaev
Опубликован:
Обновлен:
Быстрый ЗигЗаг по фракталам.

