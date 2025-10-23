Kod TabanıBölümler
Göstergeler

StokastikGenişleme - MetaTrader 5 için gösterge

Ivan Kornilov | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Yayınlayan:
Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
38
Derecelendirme:
(21)
Yayınlandı:
Gerçek yazar:

Ivan Kornilov

İyi eski stokastik osilatör. Normal Stokastik göstergeden farkı, bu göstergenin aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini daha net göstermesidir. Keskin bir tepe, trendin tersine dönmesi (veya geçici olarak durması) için çok iyi bir sinyaldir.

StochasticExpansion göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/696

