Indikatoren

ZigZag auf Basis von VininI_FractalsTrend - Indikator für den MetaTrader 5

Vinin
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1202
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:

Vinin

ZigZag auf Basis von Fraktalen.

Der Indikator Fraktal wird verwendet, um die oberen und unteren Werte des ZigZag zu finden. Dadurch funktioniert er viel schneller als der herkömmliche ZigZag-Indikator.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 27.04.2011.

VininI_FractalsTrend

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/704

Break_Lag_ATR Break_Lag_ATR

Der Indikator zeigt einen Volatilitätsausbruch in Form eines Histogramms und erzeugt so ein Signal, um eine Position zu eröffnen, zu schließen oder umzukehren oder, um die Volumina der Positionen zu erhöhen.

3D_Oscillator_HTF_Signal 3D_Oscillator_HTF_Signal

3D_Oscillator_Signal zeigt die Trend-Richtung oder das Signal für die Eröffnung einer Position des 3D_Oscillator Indikators als Text-Objekt mit Farben entsprechend der jeweiligen Richtung, einem Tonsignal oder einer Warnmeldung.

ZigZag auf Basis von Fraktalen höherer Zeitrahmen ZigZag auf Basis von Fraktalen höherer Zeitrahmen

ZigZag auf Basis von Fraktalen höherer Zeitrahmen unter Verwendung des VininI_FractalsTrend Indikators.

SL_ATR SL_ATR

Der Indikator zeichnet Bereiche geeigneter Stopp-Loss' für Kauf- und Verkaufsposition zu jeder Zeit.