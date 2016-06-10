und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ZigZag auf Basis von VininI_FractalsTrend - Indikator für den MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
Wirklicher Autor:
Vinin
ZigZag auf Basis von Fraktalen.
Der Indikator Fraktal wird verwendet, um die oberen und unteren Werte des ZigZag zu finden. Dadurch funktioniert er viel schneller als der herkömmliche ZigZag-Indikator.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 27.04.2011.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/704
