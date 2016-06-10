Wirklicher Autor:

Vinin

ZigZag auf Basis von Fraktalen.

Der Indikator Fraktal wird verwendet, um die oberen und unteren Werte des ZigZag zu finden. Dadurch funktioniert er viel schneller als der herkömmliche ZigZag-Indikator.



Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 27.04.2011.