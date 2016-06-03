ボラティリティブレイクアウトをヒストグラムとし示し、市場参入/エグジット/ポジション反転やポジションのボリューム増加のシグナルとして機能する指標。

3D_Oscillator_Signalは、トレンドの方向や3D_Oscillatorによって生成された取引実行シグナルを、トレンドを色で表示したテキストメッセージで表示しアラートや音声シグナルを提供します。