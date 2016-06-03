コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

VininI_Fractalsトレンドに基づいたジグザグ - MetaTrader 5のためのインディケータ

Vinin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1114
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Vinin

フラクタルに基づいたジグザグ

フラクタル指標はジグザグの天井と底を見つけるのに使われています。したがって、この指標は従来のジグザグ指標よりはるかに高速で作動します。

この指標は元々MQL4で実装され2011年4月27日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

VininI_FractalsTrend

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/704

