VininI_Fractalsトレンドに基づいたジグザグ - MetaTrader 5のためのインディケータ
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1114
- 評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：
Vinin
フラクタルに基づいたジグザグ
フラクタル指標はジグザグの天井と底を見つけるのに使われています。したがって、この指標は従来のジグザグ指標よりはるかに高速で作動します。
この指標は元々MQL4で実装され2011年4月27日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/704
Break_Lag_ATR
ボラティリティブレイクアウトをヒストグラムとし示し、市場参入/エグジット/ポジション反転やポジションのボリューム増加のシグナルとして機能する指標。3D_Oscillator_HTF_Signal
3D_Oscillator_Signalは、トレンドの方向や3D_Oscillatorによって生成された取引実行シグナルを、トレンドを色で表示したテキストメッセージで表示しアラートや音声シグナルを提供します。
大き目の時間枠でフラクタルに基づいたジグザグ
ベニーニフラクタルトレンド指標データを考慮た、より大きな時間枠でのフラクタルに基づいたジグザグ。SL_ATR
この指標は常時ロングとショートポジションに好適なストップロスの位置の領域を作成します。