Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ЗигЗаг по фракталам VininI_FractalsTrend - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 4183
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Vinin
ЗигЗаг, построенный по фракталам.
При поиске пиков и впадин Зигзага применяются фракталы. Благодаря этому индикатор работает значительно быстрее стандартного Зигзага.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 27.04.2011.
Скользящая средняя, полученная простейшей алгебраической комбинацией двух других скользящих средних с разными периодами.IncTrixOnArray
Класс CTrixOnArray предназначен для расчета значений индикатора TRIX (Triple Exponential Average, TRIX) по индикаторному буферу.
Индикатор 3D_Oscillator_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора 3D_Oscillator в виде текстовых сообщений с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы.IncFractalsOnArray
Класс CFractalsOnArray предназначен для расчета индикатора Fractals по индикаторным буферам.