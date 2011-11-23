CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ЗигЗаг по фракталам VininI_FractalsTrend - индикатор для MetaTrader 5

Vinin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
4183
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Vinin

ЗигЗаг, построенный по фракталам.

При поиске пиков и впадин Зигзага применяются фракталы. Благодаря этому индикатор работает значительно быстрее стандартного Зигзага.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 27.04.2011.

Индикатор VininI_FractalsTrend

XdinMA XdinMA

Скользящая средняя, полученная простейшей алгебраической комбинацией двух других скользящих средних с разными периодами.

IncTrixOnArray IncTrixOnArray

Класс CTrixOnArray предназначен для расчета значений индикатора TRIX (Triple Exponential Average, TRIX) по индикаторному буферу.

3D_Oscillator_HTF_Signal 3D_Oscillator_HTF_Signal

Индикатор 3D_Oscillator_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора 3D_Oscillator в виде текстовых сообщений с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы.

IncFractalsOnArray IncFractalsOnArray

Класс CFractalsOnArray предназначен для расчета индикатора Fractals по индикаторным буферам.