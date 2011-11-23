Реальный автор:

Vinin

ЗигЗаг, построенный по фракталам.

При поиске пиков и впадин Зигзага применяются фракталы. Благодаря этому индикатор работает значительно быстрее стандартного Зигзага.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 27.04.2011.