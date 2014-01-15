请观看如何免费下载自动交易
基于 VininI_FractalsTrend 的 ZigZag - MetaTrader 5脚本
- Nikolay Kositsin
- 3389
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
实际作者:
Vinin
基于分型的 ZigZag。
分型 指标用于发现 ZigZag 的顶点和低点。基于这一事实，它比传统的 ZigZag 指标快得多。
此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 27.04.2011.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/704
