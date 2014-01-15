实际作者:

Vinin

基于分型的 ZigZag。

分型 指标用于发现 ZigZag 的顶点和低点。基于这一事实，它比传统的 ZigZag 指标快得多。



此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 27.04.2011.