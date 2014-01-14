BrainTrend_HTF_Signal 按图形对象序列方式显示来自 BrainTrend1 和 BrainTrend2 最后一根柱线的趋势方向。使用柱线数量在输入参数中设定。

ElderImpulseSystem_HTF_Signal 按图形对象序列方式显示来自 ElderImpulseSystem 最后一根柱线的趋势方向。使用柱线数量在输入参数中设定。

本指标显示价格走势的可能目标位。它计算市场价格至最高价和最低价的距离，并显示四分位偏离。

修改版的 "兔子" 指标具有增强的显示功能 (指标显示任何货币对的实际支撑 / 阻力位)。