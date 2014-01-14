代码库部分
NonLagDot - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1879
(27)
nonlagdot.mq5 (7.32 KB) 预览
实际作者:

igorad2003

Nonlagdot 是供应与需求指标，它根据市场支配力量来计算可能的趋势。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 01.04.2008。

NonLagDot

原代码： https://www.mql5.com/ru/code/694

