NonLagDot - MetaTrader 5脚本
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
1879
等级:
-
已发布:
已更新:
实际作者:
igorad2003
Nonlagdot 是供应与需求指标，它根据市场支配力量来计算可能的趋势。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 01.04.2008。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/694
